Quini 6: Dos boletas entrerrianas ganaron más de 7 millones en el Siempre Sale

Estación Plus CrespoCrespo al día21 de octubre de 2025
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
Policiales/Judiciales21 de octubre de 2025
El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.
Estación Plus CrespoPoliciales/Judiciales21 de octubre de 2025
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.
Estación Plus CrespoEntre Ríos22 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que siete departamentos del oeste de Entre Ríos serán afectados por tormentas fuertes entre la madrugada y la mañana del viernes 24 de octubre.
Estación Plus CrespoCrespo22 de octubre de 2025
La presencia policial se mantendrá hasta la jornada en que un penado regrese a la costa del Uruguay.