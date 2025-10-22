Plus en Vivo

Quini 6: Dos boletas entrerrianas ganaron más de 7 millones en el Siempre Sale

La Lotería de Santa Fe estimó un pozo histórico para el domingo. Todos los números y el detalle del reciente sorteo.

Sin embargo, en la modalidad Siempre Sale, 39 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se llevó un premio superior a los $8.000.000.

Los números:

Tradicional: 37 - 44 - 38 - 10 - 02 - 04. Pozo vacante.

La Segunda: 06 - 30 - 25 - 31 - 44 - 07. Pozo vacante.

La Revancha: 38 - 20 - 15 - 14 - 40 - 03. Pozo vacante.

Siempre Sale: 12 - 11 - 40 - 31 - 19 - 01. Hubo 32 ganadores con cinco aciertos, quienes acceden a un premio de $7.721.635,08 cada uno.

Las boletas ganadoras fueron jugadas con la siguiente distribución geográfica: 6 en Santa Fe, 2 en Chubut, 2 en Entre Ríos, 1 en Chaco, 4 en Capital Federal, 1 en Jujuy, 10 en Buenos Aires, 1 en Córdoba, 1 en Corrientes, 1 en Formosa, 2 en Mendoza y 1 en Misiones

Pozo Extra: 37 - 44 - 38 - 10 - 02 - 04 - 06 - 30 - 25 - 31 - 07 - 20 - 15 - 14 - 40 - 03. Hubo 860 ganadores, que cada uno cobrará $151.162,79.

Con los pozos principales vacantes, desde el organismo confirmaron que en el próximo sorteo del Quini 6 habrá en juego un monto total estimado en 8.900millones de pesos.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.

