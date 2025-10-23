Básquetbol: Unión cayó en su última localía de la fase regular

Paraná Campaña: la Copa “Gurises” comienza los play off
Se disputó la décima fecha de la fase regular en las categorías formativas y quedaron definidos los cruces de octavos de final.
Tras haber igualado en 68, el elenco crespense fue derrotado por Quique por 84-76 en tiempo suplementario por la fecha 11de la APB.Deportes23 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
En la noche de este miércoles 23 de octubre, se disputaron partidos correspondientes a la 11° fecha de la Asociación Paranaense de Básquetbol.
En Crespo, Unión recibió a Quique y el elenco paranaense se llevó el triunfo en tiempo suplementario por 84-76, tras haber igualado en 68 durante el tiempo regular.
En el primer cuarto Unión estuvo más efectivo y pudo adueñarse del parcial por 18-14. Ya en el segundo segmento, Unión tuvo su más baja producción goleadora del partido y defensivamente fue vulnerado en varias oportunidades. Eso permitió que los paranaenses pudieran sacar una diferencia de 11 puntos para irse al descanso largo arriba en el marcador por 38-31.
Ya en la reanudación, Quique sacó aún más diferencia en el partido, pero promediando ese tercer período, Unión pudo mejorar en lo actitudinal para achicar diferencias llevándose el parcial 17-13 (48-51). El último cuarto fue el más parejo de parte de ambos equipos, donde Unión pudo achicar la diferencia para igualar el partido. Tuvo la última posesión con 2,5 segundos, pero no le alcanzó para quedarse con el triunfo y el encuentro fue a suplementario tras quedar igualado en 68. Allí, Quique aprovechó los errores de Unión de cara al tablero y obtuvo la diferencia final de 16-8 en los cinco minutos extra.
Unión (76): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg, Francisco Folmer (15), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel (5), Rodrigo Gieco (17), Juan Pablo Folmer (26), Elías Jaime, Juan Manuel Copetti (8), Alan Cardozo (5) y Manuel Robles. DT: Marco Percara.
Quique (84): Graciano Moreno (1), Tobías Caraballo (10), Martín Planas (14), Franco Barcos (8), Ignacio Varisco (17), Nicolás Reyero (8), Emiliano González, Lautaro Arrúa, Ezequiel Taborda (8), Simón Gauna, Facundo Folmer (14) y Jorge Ibarra (4). DT: Luis González.
Patronato 47-74 Recreativo
Ciclista 79-62 Echagüe
Olimpia 93-61 Rowing
Estudiantes 61-71 Talleres
San Martín - Paracao (jueves 23, 22 hs.)
Recreativo 18
Sionista 18
Estudiantes 17
Ciclista 17
Olimpia 17
Quique 16
Talleres 15
Unión 14
Rowing 14
Paracao 13
Echagüe 12
Patronato 12
San Martín 9
Rowing - Unión
Sionista - Patronato
Recreativo - Quique
Paracao - Ciclista
Echagüe - Talleres
Olimpia - San Martín
Libre: Estudiantes
Se disputó la décima fecha de la fase regular en las categorías formativas y quedaron definidos los cruces de octavos de final.
El DT César Navoni destacó el esfuerzo del grupo y el acompañamiento de los hinchas tras el triunfo ante Hasenkamp.
Se disputó la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol Chacarero para la rama femenina.
El Fútbol Chacarero ya conoce a los cuatro mejores equipos de las categorías Sub 20 y Sub 17.
Los africanos se impusieron gracias a los dos goles del delantero Yassir Zabiri en el primer tiempo.
Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.
La presencia policial se mantendrá hasta la jornada en que un penado regrese a la costa del Uruguay.
El Síndico Valentín Cerini confirmó las condiciones en que se llevará adelante el remate, que promete ser una importante liquidación de bienes, como para recaudar fondos para la masa de acreedores.
Su localización es uno de los objetivos que persigue una investigación policial en curso. Piden a la población reportar cualquier dato de interés a la dependencia más cercana.
La Lotería de Santa Fe estimó un pozo histórico para el domingo. Todos los números y el detalle del reciente sorteo.