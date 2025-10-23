Básquetbol: Unión cayó en su última localía de la fase regular

En la noche de este miércoles 23 de octubre, se disputaron partidos correspondientes a la 11° fecha de la Asociación Paranaense de Básquetbol.

En Crespo, Unión recibió a Quique y el elenco paranaense se llevó el triunfo en tiempo suplementario por 84-76, tras haber igualado en 68 durante el tiempo regular.

En el primer cuarto Unión estuvo más efectivo y pudo adueñarse del parcial por 18-14. Ya en el segundo segmento, Unión tuvo su más baja producción goleadora del partido y defensivamente fue vulnerado en varias oportunidades. Eso permitió que los paranaenses pudieran sacar una diferencia de 11 puntos para irse al descanso largo arriba en el marcador por 38-31.

Ya en la reanudación, Quique sacó aún más diferencia en el partido, pero promediando ese tercer período, Unión pudo mejorar en lo actitudinal para achicar diferencias llevándose el parcial 17-13 (48-51). El último cuarto fue el más parejo de parte de ambos equipos, donde Unión pudo achicar la diferencia para igualar el partido. Tuvo la última posesión con 2,5 segundos, pero no le alcanzó para quedarse con el triunfo y el encuentro fue a suplementario tras quedar igualado en 68. Allí, Quique aprovechó los errores de Unión de cara al tablero y obtuvo la diferencia final de 16-8 en los cinco minutos extra.

Formaciones

Unión (76): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg, Francisco Folmer (15), Martiniano Morales, Juan Saluzzio, Tomás Herbel (5), Rodrigo Gieco (17), Juan Pablo Folmer (26), Elías Jaime, Juan Manuel Copetti (8), Alan Cardozo (5) y Manuel Robles. DT: Marco Percara.

Quique (84): Graciano Moreno (1), Tobías Caraballo (10), Martín Planas (14), Franco Barcos (8), Ignacio Varisco (17), Nicolás Reyero (8), Emiliano González, Lautaro Arrúa, Ezequiel Taborda (8), Simón Gauna, Facundo Folmer (14) y Jorge Ibarra (4). DT: Luis González.

Otros resultados

Patronato 47-74 Recreativo

Ciclista 79-62 Echagüe

Olimpia 93-61 Rowing

Estudiantes 61-71 Talleres

San Martín - Paracao (jueves 23, 22 hs.)

Posiciones

Recreativo 18

Sionista 18

Estudiantes 17

Ciclista 17

Olimpia 17

Quique 16

Talleres 15

Unión 14

Rowing 14

Paracao 13

Echagüe 12

Patronato 12

San Martín 9

Próxima fecha (12°)

Rowing - Unión

Sionista - Patronato

Recreativo - Quique

Paracao - Ciclista

Echagüe - Talleres

Olimpia - San Martín

Libre: Estudiantes