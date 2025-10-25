Una pareja fue detenida por hurtar perfumes

Dos detenidos por los disparos a brigadistas en Santa ElenaPoliciales/Judiciales25 de octubre de 2025
En la tarde del viernes, hubo allanamientos y detuvieron a dos sospechosos.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.Policiales/Judiciales25 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Uniformados del Comando Radioeléctrico de Diamante, fueron alertados de una situación ocurrida en un comercio.
Se hizo saber a Estación Plus Crespo que una pareja se hizo pasar por clientes interesados en fragancias, disimulando que en un momento habían sustraído dos cajas conteniendo perfumes.
Rápidamente los agentes salieron en búsqueda de los sospechosos, logrando interceptar en la intersección de Mitre y Belgrano, a la pareja acusada: un hombre de 40 años y una mujer de 42, ambos vecinos de la Ciudad Blanca.
En su poder tenían los perfumes, que pertenecían al local comercial denunciante. Desde el Ministerio Público Fiscal, se dispuso la inmediata detención de ambos, y su trasladado hacia la Alcaidía Policial, donde permanecen imputados en el proceso penal iniciado.
En la tarde del viernes, hubo allanamientos y detuvieron a dos sospechosos.
En medio de una recorrida por la ruralidad del departamento La Paz, fueron blanco de disparos de arma de fuego.
El operativo busca georreferenciar el terreno para solicitar imágenes satelitales retroactivas que podrían revelar movimientos de tierra clave en la causa. El caso lleva 23 años de misterio.
La ex mandataria deberá afrontar el proceso judicial que empezará el 6 de noviembre.
Un poco más de 30 minutos duró el trámite de imputación de Gustavo Brondino, 55 años, alias “Pino”, por el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado al fondo de un pozo de agua la mañana del martes 7 de este mes.
La policía volvió a detener a Daniel Tavi Celis, condenado narco que seguía operando desde prisión. Fue en un operativo con 11 arrestados y drogas incautadas.
Los dispositivos emplazados permiten acceder a agua potable, con posibilidad de uso para caminantes y mascotas.
Dotaciones de bomberos trabajaron en la sofocación, sobre un tramo santafesino de la Ruta 34, pero dado el alto nivel de combustión del material que trasladaba, el fuego consumió la estructura del camión.
El debut de la Boleta Única de Papel (BUP) marca un antes y un después en el sistema electoral argentino. El objetivo de este sistema es garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y simplificar el proceso de votación.
La cúpula de la histórica sede del Gobierno de Entre Ríos fue sometida a una profunda restauración. Entre las obras, se colocó una nueva esfera metálica sobre el edificio, construida íntegramente por dos metalúrgicos de Crespo.