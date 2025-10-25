Plus en Vivo

Una pareja fue detenida por hurtar perfumes

Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.

Policiales/Judiciales25 de octubre de 2025
Uniformados del Comando Radioeléctrico de Diamante, fueron alertados de una situación ocurrida en un comercio.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que una pareja se hizo pasar por clientes interesados en fragancias, disimulando que en un momento habían sustraído dos cajas conteniendo perfumes.

Rápidamente los agentes salieron en búsqueda de los sospechosos, logrando interceptar en la intersección de Mitre y Belgrano, a la pareja acusada: un hombre de 40 años y una mujer de 42, ambos vecinos de la Ciudad Blanca.

En su poder tenían los perfumes, que pertenecían al local comercial denunciante. Desde el Ministerio Público Fiscal, se dispuso la inmediata detención de ambos, y su trasladado hacia la Alcaidía Policial, donde permanecen imputados en el proceso penal iniciado.

