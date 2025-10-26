Comisaría Crespo extendió 76 certificados por la NO emisión de sufragio

Votación dinámica en las escuelas de Crespo
Electores de al menos las 3 primeras horas de esta jornada de comicios, sufragaron de manera rápida.
La cifra fue significativamente menor a las confeccionadas en las Legislativas del 2021.Crespo26 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que este domingo 26 de octubre, la dependencia local mantuvo abierto al público su servicio administrativo de la Oficina de Expedientes, de 8:00 a 18:00, en coincidencia con el desarrollo de los comicios.
Se emitieron 76 constancias, correspondientes a quienes no pudieron votar y deberán presentar dicha exposición policial ante la Secretaría Electoral. Desde hace algunos años, el trámite incluye varias vías para canalizar la justificación a la inasistencia.
Quienes realizaron dicho trámite, deberán presentarlo ante la autoridad competente dentro de los próximos 60 días, para evitar las sanciones que pudieren recaer por el incumplimiento cívico.
La constancia policial responde a circunstancias que un elector pudiera presentar, como imposibilidad para votar, como ser: estar a una distancia mayor a 500 km del lugar donde debía sufragar; razones de enfermedad ó motivos de salud; extravío de documento; por no figurar o haber datos incorrectos en el padrón electoral; por estar eliminado/tachado en el padrón en razón de una discapacidad; entre otras.
En las anteriores elecciones legislativas -del 2021-, Comisaría Crespo había expedido 109 constancias por la No emisión de voto.
