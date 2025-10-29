José Mariani interventor del Soyeap confirmo que el Municipio de Rawson reconoció y pagará deuda millonaria

“Es un gesto maduro por parte del intendente Damián Biss, a quien agradecemos sobradamente porque es dinero que corresponde al gremio, que se descuenta a los afiliados”, dijo el dirigente sindical.

El Municipio capitalino reconoció la deuda que se comenzará a abonar paulatinamente; una acción que se repite en el último tiempo, ya que la administración del intendente Biss decidió cumplir con todos los compromisos que amenazan con acciones judiciales.

El mandatario municipal recibió al interventor del Soyeap, con quien «conversamos de sobre otros asuntos, y tenemos una buena relación institucional», declaró el dirigente gremial.

“Rubricamos un convenio donde el Municipio reconoció la deuda del 2019 a la fecha, que ronda los 22 millones de pesos”, comentó Mariani. “Es dinero que ingresa a la institución sindical. Lo que se firmó con Biss es por el bien del Soyeap. A quienes estaban en la conducción anterior no les importó nada. Ahora se están gestionando los recursos para la institución y observando que todos los descuentos que se hacen a los trabajadores van a parar a la cuenta del gremio, no a la cuenta personal de los dirigentes, como ya ocurrió en Puerto Madryn”.

Transcurrido el proceso de normalización del sindicato, intervenido por disposición de la Fatep, el Soyeap definirá este martes 28 de octubre a su nueva conducción. La votación se realizará de 8 a 16 en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel y Gaiman.

Será una jornada donde “debe primar la madurez, la grandeza y la humildad de los dirigentes» para «cumplir un proceso como corresponde”.

“Debemos trabajar firmemente por la representatividad de cada uno de los empleados públicos provinciales y municipales. Estamos para construir, no destruir y acompañar a las distintas gestiones municipales”, expresó Mariani.