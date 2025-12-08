Hiper millonario con el Quini 6: un apostador ganó más de 8.800 millones de pesos

China lanza con éxito el cohete Gran Marcha-8A con 14 satélites de internetInformación General07 de diciembre de 2025
Despegó según lo programado y logró colocar con éxito todas las cargas útiles en su órbita preestablecida. De qué se trata.
En la modalidad Siempre Sale, también hubo un importante número de ganadores, acreedores de más de 5 millones de pesos cada uno. Todos los números y el anuncio de un gran pozo para el miércoles.Información General08 de diciembre de 2025
Tradicional: 01 – 07 – 15 – 29 – 40 – 45. Pozo vacante
La Segunda: 04 – 16 – 29 – 31 – 34 – 45.Pozo vacante
La Revancha: 05 – 15 – 25 – 33 – 40 – 45. Un ganador con seis aciertos, se hizo acreedor del pozo de $ 8.844.372.126. La apuesta se jugó en Reconquista, provincia de Santa Fe.
Siempre Sale: 05 – 14 – 17 – 29 – 33 – 43. Hubo 70 ganadores con cinco aciertos, cada uno se llevó $ 5.154.579,64
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo habrá en juego un pozo estimado total de $8.000 millones, lo que genera gran expectativa entre los apostadores de todo el país.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
Este hallazgo científico podría revolucionar el control de plagas agrícolas. Expertos de la ciencia, identificaron un extraño tubo lleno de ribosomas en Profftella, una bacteria simbiótica del psílido asiático de los cítricos.
Treinta apostadores resultaron favorecidos en la modalidad Siempre Sale del Quini 6, correspondiente al sorteo de este miércoles 3 de diciembre. Según informó la Lotería de Santa Fe, cada uno de ellos cobrará un premio superior a los $9 millones. Entre los ganadores, tres realizaron sus apuestas en la provincia de Entre Ríos.
Escuchar a las personas con discapacidad es fundamental para entender qué barreras enfrentan y qué cambios son necesarios.
La profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP) son estrategias que incluyen a los medicamentos antirretrovirales para prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
En el sorteo correspondiente al domingo 30 de noviembre, 18 apostadores resultaron ganadores de la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6, llevándose cada uno una suma superior a $19 millones.
Uno de los jóvenes partícipes -que se movilizaba en moto- tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.
El herido fue trasladado de urgencia y se constataron las lesiones de gravedad. Tras las primeras atenciones, fue derivado.
En la moto viajaban dos ocupantes. Importantes daños materiales.
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.