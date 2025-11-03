Dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de Córdoba

Un hombre habría intentado prender fuego múltiples autos y un complejo de viviendasPoliciales/Judiciales03 de noviembre de 2025
Intenso operativo por un hombre que habría provocado un incendio en un complejo de departamentos
El hombre está acusado de asesinar a su ex mujer y ex suegra.Policiales/Judiciales03 de noviembre de 2025
La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio cometido en perjuicio de su ex mujer Luna Giardina y Mariel Zamudio.
La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno considera al implicado como presunto autor de los delitos de "homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género" en el caso de Giardina, de 26 años, y "homicidio agravado por alevosía y violencia de género" contra Zamudio, de 54 años.
Laurta se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje por este caso, al tiempo que se le habían impuesto 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio en la ciudad entrerriana de Concordia.
El hombre había contratado al damnificado para un supuesto viaje a la provincia de Santa Fe, pero en los últimos días se hallaron restos humanos y los investigadores analizaban si pertenecían a la víctima.
Intenso operativo por un hombre que habría provocado un incendio en un complejo de departamentos
Un conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad, lo que resultó en un vuelco y múltiples lesiones.
Un partícipe fue expulsado, pero regresó armado y disparó contra los presentes, provocando la muerte de un hombre de 63 años.
Operativos y averiguaciones llevaron hasta los acusados, por la faltante de medio centenar de ladrillos.
Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.
La gresca se produjo en General Ramírez, siendo todos los partícipes conocidos entre sí e incluso alguno con vínculo familiar. La policía disuadió el problema.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
El capitán de Sarmiento, Lucas Repp, analizó la derrota por 2 a 0 ante Unión de Crespo en la semifinal del Torneo de Paraná Campaña. Reconoció errores en el primer tiempo, destacó la fortaleza del rival y aseguró que el equipo trabajará para revertir la serie en la revancha.