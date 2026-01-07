Verano 2026: alta ocupación hotelera en el inicio de temporada, con las playas como principal elección

Los tradicionales destinos turísticos iniciaron la temporada de verano 2026 con un buen desempeño de recepción de viajeros para el primer mes del año. Consolidándose la tendencia de estadías de corto plazo, y con el estímulo de un nuevo programa nacional, la ocupación en las playas argentinas completan su capacidad día a día en estas vacaciones.

Según cifras de la Secretaría de Turismo de la Nación, la Costa Atlántica continúa siendo el principal destino de los turistas argentinos, en donde la localidad rionegrina de Las Grutas (más del 90% de ocupación, al igual que su vecino San Antonio Oeste) se cola en medio del cordón de ciudades bonaerenses. Cariló (cerca del 100%), Villa Gesell (93%), Pinamar (más del 90%), Mar de las Pampas (90%), Monte Hermoso (más del 80%), Necochea (80%) y Mar del Plata (75%) cuentan con un movimiento que expresa el interés de los veraneantes por las playas nacionales.

Otros de los destinos más solicitados fue la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, que alcanzó el 90% de ocupación, mientras que la localidad playera de Miramar de Ansenuza llegó al 92%. Dentro de las ciudades de montaña, la neuquina San Martín de los Andes tuvo una alta afluencia (85%), al igual que la mendocina San Rafael (82%), la rionegrina Bariloche (80%) y la tucumana Tafí del Valle (75%).

En el norte argentino, también vienen consolidándose como destino la provincia de Misiones, superando el 70% a partir de sus principales atractivos turísticos, como Parque Nacional Iguazú, San Ignacio y el Salto del Tabay. Por su parte, Entre Ríos augura un importante verano 2026, con Colón (85%) y Gualeguaychú (80%) como destinos más solicitados.

Turismo 2026: ante el crecimiento de viajes a Brasil, lanzan programa de créditos

El costo de vacacionar en Brasil aumentó en el último año pero continúa siendo accesible, según especialistas, lo cual lo mantiene como el destino predilecto de los residentes. Mientras tanto, el Gobierno busca apuntalar los destinos locales con un crédito a tasa inexistentes.

En noviembre, la cantidad de argentinos que viajó al exterior creció un 15,3% interanual, mientras que la llegada de turistas extranjeros al país cayó un 2,7% en la misma comparación, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La mayor afluencia fue hacia Brasil y Chile.

Por su parte, el Gobierno de Javier Milei lanza su “PreViaje” con Banco Nación: un crédito especial para financiar vacaciones en Argentina, que permite pedir entre $250.000 y $5.000.000 y devolverlo hasta en 18 cuotas, con una tasa subsidiada del 28% TNA fija. El costo financiero total es de 39,67%, muy inferior al de los préstamos personales tradicionales.

El préstamo, llamado “Viajá+” y lanzado junto a la Secretaría de Turismo, sirve para cubrir gastos en hoteles, hosterías y posadas, así como también alquileres turísticos contratados por inmobiliarias y carpas y servicios de playa en balnearios.

Para el impulso local, desde Salta volvieron a lanzar Código ReSalta, una campaña que reúne más de 70 propuestas con descuentos desde el 20%. Este año, además, por primera vez FlyBondi acompaña el programa con beneficios exclusivos en pasajes aéreos.

Por su parte, desde Mendoza trabajaron en conjunto con el Banco Nación para proporcionar los prestadores incluidos en el registro. Aunque fuentes de la secretaría de Turismo resaltaron que “Mendoza al no ser un destino de sol y playa no suele tener un mes de enero fuerte, recién a partir de la segunda quincena comienza a repuntar. Febrero y marzo son los meses de turismo, sobre todo éste último en el que se realiza la Fiesta de la Vendimia -icono de la provincia cuyana”.

