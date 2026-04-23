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Sarmiento renovó la Subcomisión de Fútbol Mayor

El Club Atlético Sarmiento de Crespo llevó adelante este martes 21 de abril la asamblea de la Subcomisión de Fútbol Mayor, en la que se concretó la renovación de sus autoridades.
Deportes23 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Sarmiento Sub Comision Futbol 2026

Durante el encuentro, que reunió a integrantes y colaboradores del “Decano crespense”, se definió la nueva conformación del equipo de trabajo que tendrá a su cargo la coordinación y el desarrollo del fútbol mayor en la entidad.

La subcomisión quedó integrada de la siguiente manera:

  • Presidente: Alberto Torres
  • Vicepresidente: Eduardo Dechand
  • Secretaria: Florencia Méndez Ortiz
  • Prosecretaria: Martina Gassmann
  • Tesorera: Melina Gassmann
  • Protesorero: Emanuel Duarte
  • Vocales: Milagros Dechand, Sebastián Fernández, Valeria Ramírez, Marcelino Souza, Dalma Duarte, Jesica Riquel, Marcelo Torres, Yanina Graff y Natali Ruff

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