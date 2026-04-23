Sarmiento renovó la Subcomisión de Fútbol Mayor

Emiliano Stang: "Estar primero en el torneo es muy positivo"Deportes24 de abril de 2026
El de Crespo, Emiliano Stang se refirió al inicio del certamen de TC 2000, que lo tiene en la cima y lo que se viene en Concordia.
Durante el encuentro, que reunió a integrantes y colaboradores del “Decano crespense”, se definió la nueva conformación del equipo de trabajo que tendrá a su cargo la coordinación y el desarrollo del fútbol mayor en la entidad.
La subcomisión quedó integrada de la siguiente manera: