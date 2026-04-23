Ciberdelincuencia en Crespo: una empresa denunció millonaria estafa y apunta a fallas del banco en un caso que podría sentar jurisprudencia

La firma damnificada, representada por el abogado Germán Palomeque, impulsa acciones tanto en el ámbito penal como en el civil, mientras expone una serie de irregularidades que, según sostiene, permitieron el acceso de terceros a fondos millonarios en cuestión de horas.

El episodio, que se inscribe dentro de las modalidades de ciberdelincuencia en crecimiento, tuvo como punto de partida una intrusión informática breve en los sistemas de la empresa. A partir de allí, los delincuentes lograron manipular canales de comunicación habituales y obtener datos sensibles que derivaron en una secuencia de transferencias.

“Estamos asistiendo a una época en la cual la delincuencia ha dejado de ser frontal y ha mutado hacia la ciberdelincuencia”, explicó Palomeque a Estación Plus Crespo, al trazar un paralelismo con la evolución de los conflictos bélicos: “Antes era cuerpo a cuerpo y ahora con drones; esto es algo parecido, un enemigo silencioso del que muchas veces uno no se da cuenta”.

Una cadena de fallas y un acceso clave

Según detalló el letrado, la maniobra se inició cuando, tras acceder en forma remota a una computadora de la empresa, los atacantes utilizaron la cuenta de WhatsApp para solicitar al banco una clave token. El punto crítico fue la respuesta del agente de cuenta.

“El agente del banco accede erróneamente a ese requerimiento sin corroborar la identidad del interlocutor y usando una vía que las propias entidades desaconsejan”, sostuvo. Esa información habría permitido a los autores del hecho operar el home banking.

Con ese acceso, los delincuentes concretaron 14 transferencias de montos elevados en un lapso de apenas 15 minutos, entre las 13:45 y las 14:00. Sin embargo, el control de la cuenta se habría obtenido varias horas antes.

“Ellos ya contaban con acceso desde aproximadamente las nueve de la mañana, y la empresa advierte la maniobra cerca de las diez”, precisó Palomeque a Estación Plus Crespo. A pesar de ese aviso temprano, el banco no logró restituir el control a su cliente.

Para la representación legal, allí se configura uno de los ejes del reclamo: “Hubo una grave falta de reflejo. Durante casi cuatro horas no se restituyó el acceso y se terminó permitiendo, con ese accionar negligente, que se concretaran las transferencias”.

Alertas tardías y movimientos inusuales

Otro de los aspectos cuestionados es el funcionamiento de los sistemas de detección de operaciones sospechosas. Palomeque indicó que las transferencias se dirigieron a cuentas identificadas mediante CVU, asociadas a billeteras virtuales, algo inusual para la operatoria de la empresa afectada.

“Las alertas por movimientos sospechosos saltaron recién dos horas después. Era claramente una operatoria fuera de lo habitual”, afirmó.

Recién cerca de las 16:00 la entidad bancaria habría tomado dimensión de lo ocurrido, cuando el dinero ya había sido transferido.

Dos vías judiciales y un reclamo en marcha

El caso avanza por dos carriles. Por un lado, la investigación penal busca identificar a los responsables. Por otro, se impulsa un reclamo contra la entidad financiera por los daños ocasionados.

“Son vías independientes: en una se investiga el delito y en otra se busca la reparación”, explicó el abogado.

Actualmente, el proceso se encuentra en etapa administrativa dentro del sistema de Defensa del Consumidor, luego de que el banco no respondiera el reclamo interno en el plazo de diez días hábiles.

“Ni siquiera hubo un acercamiento para intentar solidarizarse con nuestros clientes”, señaló.

En caso de no arribar a un acuerdo, se avanzará con una demanda civil, en un contexto donde —según indicó— la jurisprudencia comienza a consolidar criterios favorables a los usuarios.

“Se está responsabilizando a los bancos porque su actividad genera un riesgo. Y por beneficiarse de ese riesgo, deben responder cuando se concreta”, explicó. En ese sentido, remarcó que existen fallos que obligan a las entidades a garantizar la “intangibilidad de los fondos” de sus clientes, incluso en situaciones donde hubo algún grado de descuido por parte del usuario.

Un fenómeno en crecimiento y cada vez más sofisticado

Más allá del caso puntual, Palomeque describió a Estación Plus Crespo un escenario preocupante en materia de delitos digitales, con modalidades cada vez más complejas.

“Es muy fácil engañar, especialmente a adultos mayores”, advirtió, recordando su experiencia como fiscal. Relató situaciones donde víctimas fueron inducidas a tomar créditos millonarios en segundos, generando deudas impagables.

También señaló la existencia de distintos niveles de organización delictiva: desde estafadores ocasionales hasta estructuras que operan con cuentas “mulas”, triangulación de fondos y herramientas para ocultar direcciones IP.

“Estamos ante un enemigo silencioso. Muchas veces uno se entera tarde y cuando los fondos ya se dispersaron”, afirmó.

Cercanía y controles: un factor de riesgo

Consultado sobre si este tipo de hechos es más frecuente en localidades pequeñas, el abogado coincidió en que la cercanía puede relajar ciertos controles.

“Cuando todo es más cercano hay más posibilidades de que ocurran estas cosas. Es un factor que aumenta el riesgo”, sostuvo, aunque también cuestionó la falta de acompañamiento posterior por parte de las instituciones.

En cuanto al origen del ataque, evitó afirmaciones categóricas, pero deslizó dudas: “Si fue al azar, tuvieron mucha suerte, porque ese dinero no estaba disponible hasta pocos días antes. Creo que había algún conocimiento previo”.

Investigación compleja y alta impunidad

Respecto de las posibilidades de esclarecer el hecho, Palomeque destacó a Estación Plus Crespo el trabajo de la policía y la fiscalía especializada, pero reconoció las dificultades estructurales.

“Los recursos son buenos, pero siempre llegamos desde atrás. La legislación corre detrás de estas modalidades”, explicó.

Entre los obstáculos mencionó la triangulación de fondos, el uso de cuentas de terceros que desconocen la maniobra y la conversión del dinero en criptomonedas.

“Se hacen muchas transferencias y el dinero es fungible. Cuando llegás a los titulares de las cuentas, muchas veces no tienen nada y ni saben qué pasó”, indicó.

Aunque herramientas como el bloqueo de fondos a través de sistemas interbancarios han mejorado los tiempos de reacción, la probabilidad de identificar a los autores sigue siendo baja.

“Eso los envalentona, porque sienten que tienen un alto porcentaje de impunidad”, advirtió.

Prevención y concientización

El letrado también hizo hincapié en la necesidad de prevención y educación digital, en un contexto donde muchas víctimas sienten vergüenza de denunciar.

“Sucede más de lo que pensamos, pero se habla poco”, señaló.

Entre las recomendaciones, mencionó el uso de antivirus actualizado, evitar enlaces sospechosos y verificar siempre la autenticidad de los mensajes, incluso cuando provienen de contactos conocidos.

“Hasta al mejor cazador se le escapa la liebre. Hay que asegurarse antes de hacer cualquier acción”, concluyó.