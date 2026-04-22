Quini 6 sin ganadores en los pozos principales: 42 apostadores se repartieron el Siempre Sale

En una nueva edición del Quini 6, realizada este miércoles 22 de abril, no se registraron ganadores en las modalidades principales, por lo que los pozos millonarios quedaron vacantes y seguirán acumulándose para el próximo sorteo.

Sin embargo, el sorteo del “Siempre Sale” dejó un total de 42 apostadores ganadores, quienes acertaron la combinación de números y se llevaron cada uno un premio superior a los 6 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por la Lotería de Santa Fe.

Números:

Tradicional: 10-12-30-20-00-37. Vacante $780.000.000.

La Segunda: 33-26-11-39-21-04. Vacante $780.000.000.

La Revancha: 12-10-44-17-27-41. Vacante $2.745.493.769.

Siempre Sale: 23-35-20-07-41-13. Hay 42 ganadores con cinco aciertos y cada uno cobra $6.906.164,14.

Pozo Extra: 630 ganadores y cada cobra $246.031,75.

Al no registrarse ganadores en las categorías más importantes, desde el organismo oficial confirmaron que el próximo sorteo contará con un pozo total estimado de 5.500 millones de pesos, cifra que vuelve a generar gran expectativa entre los apostadores de todo el país.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.