Una beba de 5 días se ahogó con leche materna: Policías le salvaron la vida

Una beba de apenas 5 días de vida fue asistida de urgencia en Paraná, luego de presentar dificultades para respirar. Logró reaccionar gracias a las maniobras de RCP que le practicó personal policial durante el traslado al Hospital Materno Infantil San Roque.

El hecho ocurrió en horas de la noche de este jueves, en un domicilio de calle Libertad, hasta donde acudieron los efectivos tras recibir un llamado de emergencia, consignó 9 Digital. Al llegar al lugar, los policías encontraron a la madre, de 24 años, con la recién nacida en brazos, y tomaron conocimiento de que la menor se habría ahogado con leche materna.

Ante la urgencia, la bebé fue trasladada de inmediato junto a sus padres al hospital especializado. Durante el trayecto, el personal policial le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, hasta que la niña logró reaccionar.

Según se informó, la beba quedó estable y permanece asistida en el nosocomio, donde le practicarán los estudios correspondientes.