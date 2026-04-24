Colapinto manejará la histórica "Flecha de Plata" de Fangio

Franco Colapinto protagonizará un evento histórico este domingo 26 de abril en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El piloto de Alpine conducirá una réplica del legendario Mercedes-Benz W196, conocido como "Flecha de Plata", con el que Juan Manuel Fangio se consagró bicampeón mundial.

El evento será en el barrio de Palermo, específicamente en los alrededores del Monumento a los Españoles.

La actividad principal comenzará al mediodía y el público podrá disfrutar del rugido de los motores de forma gratuita en un circuito callejero especialmente acondicionado para la ocasión.

El monoplaza es una recreación artesanal fabricada en Luján por el especialista Carlos Di Forti. Aunque estéticamente es idéntico al original de los años 50, cuenta con un motor Mercedes moderno para garantizar su funcionamiento y seguridad durante las pasadas frente a los fanáticos.

La jornada también incluirá giros de Colapinto sobre un Lotus E20 de la temporada 2012, decorado con los colores actuales de la escudería Alpine. De esta manera, el piloto de 22 años alternará entre la tecnología de punta y la mística del automovilismo clásico.

El coche que se utilizará pertenece a una colección privada y habitualmente se exhibe en el Museo Fangio.



La histórica "Flecha de Plata" de Fangio (Foto: Museo Fangio).

Se espera una concurrencia masiva, por lo que las autoridades porteñas dispondrán cortes de tránsito en la zona desde la madrugada, consignó Cadena3. Los organizadores recomiendan asistir temprano a los sectores de la "Fan Zone" para asegurar una buena ubicación cerca de las vallas.

Tras décadas sin representantes en la máxima categoría, la imagen de Colapinto sobre la joya de Fangio promete ser la foto del año para el automovilismo argentino.