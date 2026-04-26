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Detuvieron a sospechoso por forzar a una mujer a subir a un auto: tenía una réplica de pistola

La Policía de Entre Ríos intervino ante el alerta y el hecho fue caratulado como presunta Privación Ilegítima de la Libertad. 
Policiales/Judiciales26 de abril de 2026
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Un hombre fue detenido este domingo en Gualeguaychú tras una denuncia que indicaba que una mujer habría sido obligada a subir a un vehículo bajo amenaza. El hecho fue caratulado como presunta privación ilegítima de la libertad, luego de un operativo policial iniciado por personal de comisaría novena a partir de una alerta del Comando Radioeléctrico.

Según informaron fuentes policiales, el alerta indicaba la presencia de un automóvil Audi A3 negro, sin dominio colocado, cuyos ocupantes habrían trasladado por la fuerza a una mujer en inmediaciones del puerto de Gualeguaychú. A partir de esta información, personal de comisaría novena inició un rastrillaje en la zona.

Detenido en Gualeguaychú (foto Policía de Entre Ríos)

Minutos después, efectivos que patrullaban el barrio Zuppichini localizaron el vehículo señalado, estacionado sobre calle Almeida casi Colombo. A pocos metros, observaron a una pareja discutiendo, por lo que procedieron a intervenir de inmediato.

Aprehensión y secuestro

En el lugar, los uniformados redujeron al hombre y realizaron un palpado de seguridad, constatando que llevaba en el bolsillo de su bermuda una réplica de arma de fuego de color negro, confeccionada en plástico.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Género, a cargo de la doctora Alejandra Montiel, quien dispuso la aprehensión del individuo en el marco de la causa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

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