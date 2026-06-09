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San Benito: dos jóvenes fueron detenidos por vender armas en redes sociales

La Policía secuestró una pistola calibre 22 y un revólver calibre 38 que los acusados ofrecían para la venta en las redes sociales y ambos quedaron detenidos.
Policiales/Judiciales09 de junio de 2026


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Dos jovenes fueron detenidos este lunes por la noche en San Benito y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una investigación por la presunta venta de armas de fuego a través de redes sociales.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:55 por personal de Robos y Hurtos de la Policía y terminó con el secuestro de una pistola calibre .22 marca Bersa, un revólver calibre .38 Colt y cartuchería de distintos calibres.

Según la información policial, los sospechosos ofrecían las armas para la venta mediante publicaciones en redes sociales. Fueron detenidos dos jóvenes identificados por sus iniciales como G.K.N. y P.A.A.

La causa quedó en manos de la fiscal Carolina Guzmán, quien dispuso las actuaciones correspondientes y el secuestro de las armas halladas durante el operativo.

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