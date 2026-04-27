Municipio y vecinos comenzaron a diseñar una nueva plaza

El intendente Marcelo Cerutti encabezó el encuentro de vecinos, llevado adelante como una primera etapa del Programa "La Plaza de Mi Barrio", que se fija un nuevo desafío: acondicionar el espacio verde de Alem y Dorrego.

Instantes previos al inicio de la reunión, en diálogo con Estación Plus Crespo, el presidente municipal comentó: "Hemos hecho varias plazas con este sistema y seguimos apostando a la modalidad participativa. Estuvimos visitando los hogares de la zona, convocando a los vecinos para que se sumen con sus opiniones, sus ideas, traigan sus propuestas, que traigan los chicos también, los adultos mayores, quienes se estarán apropiando de este espacio. Le faltan luces, juegos, más mesas y otros elementos o características que seguramente el barrio propondrá para un mejor disfrute. Las ideas tienen un tiempo de evolución, se diseña, se muestra para un consenso y después llegará el proceso también de colocarle nombre a esta plaza".

"Este espacio tiene la característica que hace muchos años que no se interviene", señaló la secretaria de Gobierno, Vanesa Pusineri, y agregó: "Habíamos tenido una primer reunión con vecinos el año pasado y nos comprometimos a que en el 2026 se iba a intervenir este espacio. Aquí estamos cumpliendo con eso y sabemos que traerá muchos beneficios. Si bien es una plaza que muchos ocupan de paso, la idea es que se aproveche para venir a tomar unos mates, los chicos puedan jugar, los adultos pueden compartir un lindo momento. Hoy no se puede, porque los juegos están totalmente rotos -parecen hasta peligrosos-, las mesitas y bancos necesitan ser reemplazados o mejorados, le falta bastante mantenimiento. Vinimos a escuchar a vecinos de barrio San Miguel y barrio Centro, qué les gustaría para este sector, que tiene unos árboles preciosos, muy buena sombra y es muy amplio. Es irregular en la forma, como un triángulo, pero grande".

"Hay vecinas que nos decían 'mis hijas ya crecieron, pero igual tenemos algunas propuestas para hacer', por eso vienen y es muy lindo también ver adultos mayores participando, pensando en compartir este espacio con sus nietos, es una situación que se da bastante en esta zona", dijo la funcionaria.

Finalmente, las autoridades indicaron que "todavía no hay un monto específico asignado. Tenemos el presupuesto general de todo el mantenimiento de plazas, pero lo estaremos evaluando en base a las ideas que surjan, después vamos a afinar los números para determinar la inversión".