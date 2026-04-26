Cultural arrasó y Sarmiento también festejó en una fecha cargada de emociones
El conjunto crespense se mostró ampliamente superior desde el inicio del encuentro. A los 5 minutos del primer tiempo, Leandro Figueroa abrió el marcador, mientras que a los 25 minutos Schonfeld amplió la ventaja. Antes del cierre de la primera etapa, a los 34, Walter Torres estableció el 3 a 0 parcial.
En el complemento, Cultural no bajó la intensidad. A los 16 minutos, Facundo Aguirre convirtió de penal para el 4 a 0. Luego, a los 23, nuevamente Figueroa anotó el quinto gol, y apenas dos minutos más tarde, Aguirre selló la goleada con el 6 a 0 definitivo.
En otros resultados de la jornada, Unión de Crespo no pudo hacerse fuerte en condición de local y cayó por 4 a 3 ante Arsenal de Viale en un partido de trámite cambiante.
Por su parte, Sarmiento de Crespo logró un destacado triunfo como visitante al vencer por 6 a 2 a Unión de Viale, en un encuentro disputado en la localidad de Viale.
Próxima fecha
Zona sur
Arsenal vs. Unión Viale
Viale FBC vs. Unión Crespo
Sarmiento vs. Cultural
Libre: Dep. Tabossi
Zona centro
Atl. Hasenkamp vs. Juv. Sarmiento
Cañadita Central vs. Atl. Litoral
Atl. María Grande vs. Diego Maradona
Libre: Seguí FBC
Zona Norte
Atl. Hernandarias vs. Independiente FBC
Unión Agrarios Cerrito vs. Juv. Unida
Dep. Bovril vs. Unión FBC Alcaraz
Libre: Dep. Tuyango
Posiciones
Zona Sur
Viale FBC 12
Cultural Crespo 9 (+11)
Unión Crespo 9 (+9 diferencia de gol)
Arsenal 9 (+5)
Sarmiento 3 (-1)
Dep. Tabossi 3 (-13)
Unión Viale 0
Zona Centro
Atl. Litoral 12
Atl. María Grande 10
Cañadita Central 7
Juv. Sarmiento 5
Atl. Hasenkamp 4
Diego Maradona 3
Seguí FBC 1
Zona Norte
Juventud Unida 11 (+7)
Deportivo Tuyango 11 (+5)
Unión Agrarios Cerrito 9
Deportivo Bovril 4 (-1)
Independiente FBC 4 (-2)
Atlético Hernandarias 3
Unión FBC Alcaraz 0