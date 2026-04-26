Cultural arrasó y Sarmiento también festejó en una fecha cargada de emociones

El conjunto crespense se mostró ampliamente superior desde el inicio del encuentro. A los 5 minutos del primer tiempo, Leandro Figueroa abrió el marcador, mientras que a los 25 minutos Schonfeld amplió la ventaja. Antes del cierre de la primera etapa, a los 34, Walter Torres estableció el 3 a 0 parcial.

En el complemento, Cultural no bajó la intensidad. A los 16 minutos, Facundo Aguirre convirtió de penal para el 4 a 0. Luego, a los 23, nuevamente Figueroa anotó el quinto gol, y apenas dos minutos más tarde, Aguirre selló la goleada con el 6 a 0 definitivo.

En otros resultados de la jornada, Unión de Crespo no pudo hacerse fuerte en condición de local y cayó por 4 a 3 ante Arsenal de Viale en un partido de trámite cambiante.

Por su parte, Sarmiento de Crespo logró un destacado triunfo como visitante al vencer por 6 a 2 a Unión de Viale, en un encuentro disputado en la localidad de Viale.

Próxima fecha

Zona sur

Arsenal vs. Unión Viale

Viale FBC vs. Unión Crespo

Sarmiento vs. Cultural

Libre: Dep. Tabossi

Zona centro

Atl. Hasenkamp vs. Juv. Sarmiento

Cañadita Central vs. Atl. Litoral

Atl. María Grande vs. Diego Maradona

Libre: Seguí FBC

Zona Norte

Atl. Hernandarias vs. Independiente FBC

Unión Agrarios Cerrito vs. Juv. Unida

Dep. Bovril vs. Unión FBC Alcaraz

Libre: Dep. Tuyango

Posiciones

Zona Sur

Viale FBC 12

Cultural Crespo 9 (+11)

Unión Crespo 9 (+9 diferencia de gol)

Arsenal 9 (+5)

Sarmiento 3 (-1)

Dep. Tabossi 3 (-13)

Unión Viale 0

Zona Centro

Atl. Litoral 12

Atl. María Grande 10

Cañadita Central 7

Juv. Sarmiento 5

Atl. Hasenkamp 4

Diego Maradona 3

Seguí FBC 1

Zona Norte

Juventud Unida 11 (+7)

Deportivo Tuyango 11 (+5)

Unión Agrarios Cerrito 9

Deportivo Bovril 4 (-1)

Independiente FBC 4 (-2)

Atlético Hernandarias 3

Unión FBC Alcaraz 0