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Cultural arrasó y Sarmiento también festejó en una fecha cargada de emociones

En una nueva fecha del torneo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, disputada este domingo 26 de abril, Cultural de Crespo protagonizó una contundente victoria al imponerse por 6 a 0 frente a Deportivo Tabossi.
Deportes26 de abril de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

cultural primera 2026_04

El conjunto crespense se mostró ampliamente superior desde el inicio del encuentro. A los 5 minutos del primer tiempo, Leandro Figueroa abrió el marcador, mientras que a los 25 minutos Schonfeld amplió la ventaja. Antes del cierre de la primera etapa, a los 34, Walter Torres estableció el 3 a 0 parcial.

En el complemento, Cultural no bajó la intensidad. A los 16 minutos, Facundo Aguirre convirtió de penal para el 4 a 0. Luego, a los 23, nuevamente Figueroa anotó el quinto gol, y apenas dos minutos más tarde, Aguirre selló la goleada con el 6 a 0 definitivo.

En otros resultados de la jornada, Unión de Crespo no pudo hacerse fuerte en condición de local y cayó por 4 a 3 ante Arsenal de Viale en un partido de trámite cambiante.

Por su parte, Sarmiento de Crespo logró un destacado triunfo como visitante al vencer por 6 a 2 a Unión de Viale, en un encuentro disputado en la localidad de Viale.

Próxima fecha

Zona sur

Arsenal vs. Unión Viale
Viale FBC vs. Unión Crespo
Sarmiento vs. Cultural
Libre: Dep. Tabossi

Zona centro

Atl. Hasenkamp vs. Juv. Sarmiento
Cañadita Central vs. Atl. Litoral
Atl. María Grande vs. Diego Maradona
Libre: Seguí FBC

Zona Norte

Atl. Hernandarias vs. Independiente FBC
Unión Agrarios Cerrito vs. Juv. Unida
Dep. Bovril vs. Unión FBC Alcaraz
Libre: Dep. Tuyango

Posiciones

Zona Sur
Viale FBC 12
Cultural Crespo 9 (+11)
Unión Crespo 9 (+9 diferencia de gol)
Arsenal 9 (+5)
Sarmiento 3 (-1)
Dep. Tabossi 3 (-13)
Unión Viale 0

Zona Centro
Atl. Litoral 12
Atl. María Grande 10
Cañadita Central 7
Juv. Sarmiento 5
Atl. Hasenkamp 4
Diego Maradona 3
Seguí FBC 1

Zona Norte
Juventud Unida 11 (+7)
Deportivo Tuyango 11 (+5)
Unión Agrarios Cerrito 9
Deportivo Bovril 4 (-1)
Independiente FBC 4 (-2)
Atlético Hernandarias 3
Unión FBC Alcaraz 0

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