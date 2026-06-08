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Argentina clasificó al Mundial Femenino 2027 con Agostina Holzheier como protagonista y el aliento de su familia desde la tribuna

Argentina aseguró su clasificación a la máxima cita del fútbol femenino y la crespense Agostina Holzheier fue parte fundamental del logro. En las tribunas, familiares llegados desde Crespo compartieron una celebración inolvidable.
Deportes08 de junio de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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 El posteo de AFA por el boleto del equipo (X @Argentina).

La Selección Argentina femenina aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027 tras empatar 1 a 1 frente a Perú en el estadio Ciudad de Lanús, por la anteúltima fecha de la Liga de Naciones de Conmebol. El resultado le permitió al equipo dirigido por Germán Portanova obtener uno de los dos boletos directos que otorgó el certamen sudamericano para la máxima cita del fútbol femenino. 

Entre las protagonistas de este importante logro se encuentra la futbolista crespense Agostina Holzheier, quien fue titular y disputó la totalidad de los minutos ante el conjunto peruano, ratificando su condición de pieza fundamental dentro del seleccionado nacional.

La clasificación tiene además un fuerte componente emotivo para la jugadora entrerriana. En el último partido que disputó como local durante esta competencia, recibió una sorpresa especial desde las tribunas. Su mamá, Norma Haberkorn, junto a tías y primos, viajaron para acompañarla y brindarle su apoyo en una noche que terminó siendo histórica para el fútbol femenino argentino.

El empate frente a Perú le permitió a la Albiceleste sellar anticipadamente su pasaje mundialista y asegurar su quinta participación en una Copa del Mundo, luego de las presencias en las ediciones de 2003, 2007, 2019 y 2023.

La campaña argentina en la Liga de Naciones ha sido sobresaliente. El conjunto nacional llegó invicto a la clasificación gracias a los triunfos obtenidos ante Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela, además de los empates frente a Uruguay, Colombia y Perú, consolidándose entre las mejores selecciones del continente.

Ahora, con el gran objetivo cumplido, Argentina cerrará su participación en el torneo este martes 9 de junio cuando visite a Ecuador desde las 20:00, buscando finalizar de la mejor manera una campaña que ya quedó marcada por el regreso a una Copa del Mundo y por la destacada presencia de Agostina Holzheier, una de las representantes entrerrianas que continúa dejando su huella en la Selección Argentina.

Argentina igualó con Perú y clasificó al Mundial 2027. (FOTO: Argentina)
 Argentina igualó con Perú y clasificó al Mundial 2027. (FOTO: Argentina)

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