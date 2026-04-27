Se publicó en el Boletín Oficial la titularización de Jorge Kriger en el Juzgado de Paz de Crespo

Este lunes 27 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos el Decreto 823/26, que lleva la firma del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Néstor Roncaglia; mediante el cual se designa como Juez de Paz de Crespo al Dr. Jorge Alberto Kriger.

A instancias de ello, Estación Plus Crespo también pudo conocer que como instancia siguiente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fija fecha de toma de juramento, acto del cual será oportunamente notificado el profesional designado para asumir en los estrados de Crespo. La ceremonia implica la plena posesión del cargo, para el inicio del desarrollo de sus funciones.

Los plazos aún son inciertos, habida cuenta que en la Justicia entrerriana se hallan en trámite dos Recusaciones, después de haberse dictado la inadmisibilidad de sendos Amparos, presentados por profesionales de la ciudad. Por esa misma razón, el Decreto remitido por el Ejecutivo Provincial aún no ha sido abordado en las pasadas reuniones de Acuerdo, del Alto Cuerpo.