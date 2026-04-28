Paraná Campaña: nuevo episodio para los más chicos
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña desarrolló durante el último sábado, la cuarta fecha correspondiente al torneo destinado a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15 del certamen chacarero.
Resultados Sub 11
Zona 1
Sarmiento Blanco 13-0 Viale FBC
Unión Blanco 1-4 Cultural Blanco
Libre: Arsenal
Zona 2
Cañadita 2-0 Sarmiento Rojo
Dep. Tabossi 1-0 Seguí FBC
Cultural Celeste 0-2 Unión Verde
Zona 3
Unión Agrarios 0-2 Litoral
Atl. María Grande 6-0 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-0 Independiente FBC
Zona 4
Unión FC 1-1 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 1-1 Sauce de Luna
Juv. Unida 0-1 Dep. Bovril
Posiciones
Zona 1
Sarmiento 12
Cultural Blanco 6
Arsenal 3
Unión Blanco 3
Viale FBC 0
Zona 2
Dep. Tabossi 10
Cañadita 7
Unión Verde 6
Seguí FBC 6
Sarmiento Rojo 4
Cultural Celeste 1
Zona 3
Atl. María Grande 10
Litoral 10
Unión Agrarios 4
Independiente FBC 4
Atl. Hernandarias 4
Dep. Tuyango 1
Zona 4
Atl. Hasenkamp 10
Dep. Bovril 10
Juv. Unida 6
Unión FC 5
Sauce de Luna 3
Juv. Sarmiento 0
Resultados Sub 13
Zona 1
Sarmiento Blanco 2-2 Viale FBC
Unión Blanco 1-3 Cultural Blanco
Libre: Arsenal
Zona 2
Cañadita 2-3 Sarmiento Rojo
Dep. Tabossi 0-2 Seguí FBC
Cultural Celeste 3-5 Unión Verde
Zona 3
Unión Agrarios 2-0 Litoral
Atl. María Grande 1-0 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-3 Independiente FBC
Zona 4
Unión FC 0-2 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-4 Sauce de Luna
Juv. Unida 0-0 Dep. Bovril
Posiciones
Zona 1
Arsenal 9
Cultural Blanco 6
Sarmiento Blanco 4
Unión Blanco 3
Viale FBC 1
Zona 2
Unión Verde 10
Dep. Tabossi 7
Seguí FBC 7
Sarmiento Rojo 6
Cultural Celeste 3
Cañadita 0
Zona 3
Atl. María Grande 12
Unión Agrarios 9
Independiente FBC 7
Dep. Tuyango 4
Litoral 3
Atl. Hernandarias 0
Zona 4
Juv. Unida 10
Dep. Bovril 8
Atl. Hasenkamp 7
Sauce de Luna 5
Unión FC 3
Juv. Sarmiento 0
Resultados Sub 15
Zona 1
Sarmiento Blanco 1-6 Viale FBC
Unión Blanco 1-1 Cultural Blanco
Libre: Arsenal
Zona 2
Cañadita 1-2 Sarmiento Rojo
Dep. Tabossi 2-1 Seguí FBC
Cultural Celeste 2-1 Unión Verde
Zona 3
Unión Agrarios 2-3 Litoral
Atl. María Grande 1-0 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-1 Independiente FBC
Zona 4
Unión FC 0-10 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-1 Sauce de Luna
Juv. Unida 0-2 Dep. Bovril
Posiciones
Zona 1
Viale FBC 7
Cultural Blanco 7
Unión Blanco 5
Sarmiento Blanco 3
Arsenal 0
Zona 2
Cultural Celeste 10
Sarmiento Rojo 10
Cañadita 5
Unión Verde 4
Dep. Tabossi 4
Seguí FBC 0
Zona 3
Litoral 10
Atl. María Grande 9
Dep. Tuyango 7
Unión Agrarios 4
Independiente FBC 4
Atl. Hernandarias 0
Zona 4
Atl. Hasenkamp 12
Dep. Bovril 9
Sauce de Luna 9
Juv. Unida 3
Juv. Sarmiento 1
Unión FC 1
Próxima fecha (5°)
Zona 1
Cultural Blanco - Viale FBC
Arsenal - Unión Blanco
Libre: Sarmiento Blanco
Zona 2
Unión Verde - Dep. Tabossi
Sarmiento Rojo - Cultural Celeste
Seguí FBC - Cañadita
Zona 3
Independiente FBC - Atl. María Grande
Litoral - Atl. Hernandarias
Dep. Tuyango - Unión Agrarios
Zona 4
Juv. Unida - Juv. Sarmiento
Atl. Hasenkamp - Dep. Bovril
Sauce de Luna - Unión FC