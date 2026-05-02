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Otro emprendimiento se suma al sector "Alimenticias" del Parque Industrial Crespo

El Concejo Deliberante autorizó por unanimidad, la venta de dos terrenos para el emplazamiento del proyecto productivo. La inversión supera los $37 millones. Los detalles. 
Crespo02 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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Se aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza girado por el Ejecutivo Municipal, para proceder a la venta de dos terrenos, ubicados en el Parque Industrial de la ciudad, espacio que será destinado a la instalación de una planta de elaboración de azúcar negra e impalpable.

Supo FM Estación Plus Crespo, que de acuerdo al convenio pretendido, el municipio venderá dos fracciones de terreno, que totalizan una superficie de poco más de 2.664 m2. En cuanto a su ubicación, se hizo saber que es lindante al Norte con M.T.H. S.R.L., al Oeste con la Municipalidad de Crespo, al Sur con calle Santiago Besler, y al Este con otro lote propiedad de la Municipalidad de Crespo.

La venta se concreta a un valor de $14.050 el metro cuadrado, lo que calculado sobre la superficie estimada, la operatoria asciende a $37.440.159. Será abonado en 18 cuotas mensuales, con un interés mensual sobre saldo equivalente a la Tasa Activa del Banco Nación.

De esta forma, el Concejo Deliberante dejó habilitado al Departamento Ejecutivo a avanzar con los pasos administrativos tendientes a la firma del boleto de compraventa, que oportunamente será suscripto entre las partes.

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