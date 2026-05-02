Otro emprendimiento se suma al sector "Alimenticias" del Parque Industrial Crespo

Se aprobó por unanimidad el proyecto de Ordenanza girado por el Ejecutivo Municipal, para proceder a la venta de dos terrenos, ubicados en el Parque Industrial de la ciudad, espacio que será destinado a la instalación de una planta de elaboración de azúcar negra e impalpable.

Supo FM Estación Plus Crespo, que de acuerdo al convenio pretendido, el municipio venderá dos fracciones de terreno, que totalizan una superficie de poco más de 2.664 m2. En cuanto a su ubicación, se hizo saber que es lindante al Norte con M.T.H. S.R.L., al Oeste con la Municipalidad de Crespo, al Sur con calle Santiago Besler, y al Este con otro lote propiedad de la Municipalidad de Crespo.

La venta se concreta a un valor de $14.050 el metro cuadrado, lo que calculado sobre la superficie estimada, la operatoria asciende a $37.440.159. Será abonado en 18 cuotas mensuales, con un interés mensual sobre saldo equivalente a la Tasa Activa del Banco Nación.

De esta forma, el Concejo Deliberante dejó habilitado al Departamento Ejecutivo a avanzar con los pasos administrativos tendientes a la firma del boleto de compraventa, que oportunamente será suscripto entre las partes.