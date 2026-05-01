Monseñor Raúl Martín llamó a construir “una patria de unidad y paz solidaria” en la fiesta de San José en Crespo

En diálogo con Estación Plus Crespo, el prelado se mostró cercano y agradecido por la participación de la comunidad. “Muy bien. Muy feliz día de San José Obrero para todos, que con alegría lo terminamos de celebrar o lo comenzamos celebrando ahora con la eucaristía y este hermoso gesto de toda la comunidad”, expresó al inicio de la entrevista.

Respecto a la organización de la festividad, destacó el carácter accesible y formativo de la propuesta: “Hermoso, hermoso. Además, muy catequístico, como muy cercano para que todos lo pudiéramos comprender”.

Un contexto social desafiante

Consultado sobre la realidad económica que atraviesa el país, donde muchas familias enfrentan dificultades aun teniendo empleo, Monseñor Martín ofreció una mirada amplia y reflexiva: “Yo, la verdad que no recuerdo tiempos en que trabajando alcance demasiado. Siempre miramos para adelante y siempre también vemos la cantidad de hermanos necesitados, y que no siempre hay la posibilidad de conseguir un trabajo digno”.

En ese sentido, explicó que durante la eucaristía puso el acento en el valor del trabajo y en la dimensión humana de la solidaridad: “Hablaba de un trabajo para todos, no solamente pedir por lo que significa el trabajo, que con dignidad todos tenemos derecho a tener, y que se hace realidad de paz para nuestro mundo, para nuestra patria de una manera especial. Pero también un trabajo que es del corazón de todos. Si nosotros trabajamos nuestro propio corazón, ahí surge la solidaridad”.

El arzobispo remarcó la importancia de una construcción colectiva: “Creo que en nuestra patria hoy necesitamos mucho de construir una patria de unidad, de una paz solidaria, porque nos reconocemos como hermanos y nos hacemos cargo de todos”.

La necesidad de compromiso social

Al ser consultado por Estación Plus Crespo sobre el crecimiento de las necesidades sociales, evitó realizar una medición puntual pero subrayó la urgencia de respuestas concretas: “De necesitados o más, es muy difícil de saberlo. Siempre hay una necesidad imperiosa de mayor trabajo, de mayor solidaridad”.

Y agregó: “Creo que en el fondo está esto que les decía: corazones, y por parte de toda la sociedad, cada uno en la responsabilidad que tiene, para que realmente lo que Dios propuso para todos, porque la creación es para todos, nos pueda alcanzar verdaderamente a todos los hermanos”.

El rol de la Iglesia y la comunidad

En relación al vínculo entre la sociedad y la Iglesia en tiempos difíciles, Martín insistió en una visión amplia de pertenencia: “Siempre la Iglesia es una expresión de parte de la vocación concreta, pero la Iglesia somos todos. No solamente a veces pensamos en los curas o en las parroquias. No, somos todos los que nos tenemos que hacer cargo realmente de todos”.

En esa línea, sostuvo que la comunidad suele acercarse donde encuentra contención: “La gente se acerca allí donde sabe que, si hay una posibilidad de dar una mano, la damos siempre”.

Fe, necesidad y esperanza

Sobre si las dificultades económicas generan un mayor acercamiento a la fe, el arzobispo ofreció a Estación Plus Crespo una mirada integral: “La situación difícil hace que nos reconozcamos todos como verdaderos necesitados, de una u otra manera. Todos somos necesitados de todos, algunos del pan material, otros de un trabajo digno para sostener a la familia, otros de ser sostenidos porque están solos”.

Lejos de una visión pesimista, invitó a mantener la esperanza: “Yo creo que siempre tenemos que ser optimistas, porque si hay algo que tenemos certeza es que Dios nos dio un mundo capaz de ser compartido para todos y donde no debiera haber necesidad específica para nadie”.

Un mensaje final centrado en el amor y la fraternidad

Finalmente, Monseñor Martín dejó un mensaje dirigido a toda la comunidad en el marco de la celebración patronal: “Que con fe le pidamos a Dios esa gracia de aprender a amar como ama Jesús. Él nos enseña eso, para que aquellos problemas que surgen de corazones cerrados o egoístas o donde somos indiferentes, nos vayamos dando cuenta cada día que siempre tenemos algo para dar”.

Y concluyó: “Que tengan un muy feliz día de San José todos”.