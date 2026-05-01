FM Estación Plus 94.3 transmitirá en vivo el TC2000 desde Concordia acompañando a Emiliano Stang

FM Estación Plus 94.3 iniciará el mes de mayo con una cobertura especial del TC2000, una de las categorías más importantes del automovilismo argentino, que este fin de semana se presentará en la ciudad de Concordia.

En esta oportunidad, la emisora acompañará al piloto crespense Emiliano Stang, acercando a la audiencia todos los detalles de su participación en pista. La cobertura se realizará en conjunto con el equipo Ruido Motor, reconocido por su trabajo en transmisiones deportivas.

El equipo periodístico estará integrado por Fernando “Topo” Di Gaetano en los relatos, mientras que Marcos Short aportará comentarios y voces desde el circuito, en una propuesta que promete llevar cada instante de la competencia a los oyentes.

Las transmisiones comenzarán el sábado 2 de mayo a partir de las 14:00, en tanto que el domingo la cobertura se iniciará desde las 9:00 de la mañana, siguiendo de cerca toda la actividad del fin de semana.

De esta manera, FM Estación Plus 94.3 refuerza su presencia en eventos deportivos de relevancia nacional, ofreciendo a su audiencia una experiencia completa con toda la adrenalina del TC2000 desde Concordia.