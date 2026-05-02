La tarifa del boleto urbano pasará a $1.720

Luego de nueve meses, el Municipio de Paraná informó que los pasajes del servicio de transporte urbano serán modificados. De esta manera, el boleto general tendrá un valor de $1.720; el boleto primario $172; el secundario $430; el terciario y universitario $516; el boleto obrero $1.118; el boleto para jubilados $774; la franja horaria (9 a 11 hrs) $1.376; el boleto combinado $1.720; y el boleto nocturno $2.236.

Estos incrementos se deben a una necesidad de subsanar los costos de operativos sumado a un aumento del combustible cercano al 54% entre julio del 2025 y abril del 2026, según indica el Municipio.

A partir de estas tarifas, Paraná se ubica en niveles similares a los vigentes en ciudades de referencia como Córdoba y Rosario. “De este modo, Paraná se mantiene dentro de parámetros tarifarios acordes a los de otros grandes centros urbanos del país, evitando desfasajes significativos y garantizando condiciones de sostenibilidad comparables para la prestación del servicio”, remarcó el gobierno municipal, consignó APF Digital.

Asimismo, se anticipó que se continuará trabajando en políticas que promuevan el uso del transporte público y mejoren su eficiencia, frecuencia y cobertura territorial.

Cabe aclarar que, pese a esta modificación en el precio del boleto, se mantiene beneficios y esquemas diferenciales para distintos sectores de la población, con el objetivo de acompañar especialmente a estudiantes, trabajadores y grupos sociales que dependen del transporte público en su vida diaria.