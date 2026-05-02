Boca derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura

En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Alan Velasco abrió el marcador a los 43 minutos y Milton Giménez amplió la ventaja a los 45. En el complemento, el uruguayo Michael Santos descontó a los 11 minutos.

Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda alcanza los 30 puntos y escala momentaneamente a lo más alto de la Zona A, a la espera de lo que hagan Estudiantes de La Plata y Vélez que pueden superarlo.

En lo pronto, Boca viajará a Ecuador para visitar a Barcelona de Guayaquil el martes desde las 21, en el estadio Banco Pichincha, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por su parte, el equipo de Lucas Pusineri cierra un pobre primer semestre del año finalizando el Torneo Apertura en la antepenúltima posición de la Zona A con 16 puntos, a cinco del último que es Deportivo Riestra.

En un primer tiempo donde dominó ampliamente los hilos del encuentro, Boca abrió el marcador a los 43 minutos con el gol de Alan Velasco. Tras una descarga de Tomás Belmonte en la medialuna del área, la pelota le quedó al ex Independiente que remató desde la izquierda del área de Central Córdoba, rebotó en el pie de Fernando Martínez y se terminó metiendo en el arco del arquero Alan Aguerre que se tiró al otro lado.

Tan solo dos minutos después, Milton Giménez amplió la ventaja para Boca. Tras un desborde por la derecha, el delantero Exequiel Zeballos metió el pase al medio para Giménez que la empujó y anotó el segundo del ´Xeneize´ en Santiago del Estero.

Ya en el complemento, el delantero uruguayo Michael Santos descontó para Central Córdoba de Santiago del Estero a los 11 minutos. Tras un tiro libre desde la izquierda de Yuri Casermeiro, la pelota cayó en el palo derecho donde Alejandro Maciel cabeceó al medio y el ex atacante de Vélez la empujó, poniendo así el 1-2 en el marcador.

Esta es la síntesis de Central Córdoba vs Boca Juniors por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona A - Fecha 9

Central Córdoba (Santiago del Estero) - Boca Juniors

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Árbitro: Nazareno Arasa

Nazareno Arasa VAR: Lucas Novelli

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero;, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Alan Velasco; Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 43m. Alan Velasco (B); 45m. Milton Giménez (B)

Gol en el segundo tiempo: 11m. Michael Santos (C)

Cambios en el primer tiempo: 34m. Marcelo Weigandt por Juan Barinaga (B).__IP__

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Sebastián Moyano por Lucas González (C); 21m. Miguel Merentiel por Milton Giménez (B), Tomás Aranda por Exequiel Zeballos (B), Horacio Tijanovich por Fernando Martínez (C) y Marco Iacobellis por Ezequiel Naya (C); 31m. Leandro Paredes por Williams Alarcón (B) y Milton Delgado por Ángel Romero (B); 43m. Lucas Varaldo por Matías Vera (C).

AgenciaNA