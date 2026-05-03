Empate en el clásico crespense: Sarmiento y Cultural no se sacaron ventajas
En el estadio “Don César Bione”, Sarmiento de Crespo y Cultural de Crespo protagonizaron un encuentro parejo y cargado de emociones que terminó igualado 1 a 1 en Primera División.
El conjunto local abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo a través de Jesús Méndez Ortiz, quien capitalizó una de las primeras llegadas claras del “Decano”. Con la ventaja, Sarmiento intentó sostener el dominio, aunque Cultural fue creciendo con el correr de los minutos y generando peligro en el área rival.
La igualdad llegó en el complemento. A los 18 minutos del segundo tiempo, Facundo Aguirre encontró el gol para el elenco celeste y estableció el 1 a 1 definitivo.
Cultural se impuso en Sub 20 por 3 a 0, mientras que en Sub 17 también festejó al superar a Sarmiento por 3 a 1.
Por su parte, Unión de Crespo no pudo sumar en su visita a Viale FBC. El equipo crespense cayó por 1 a 0, con un gol convertido por Emir Izaguirre a los 29 minutos del segundo tiempo.
En el resto de la jornada, en Sub 20 fue empate sin goles entre ambos equipos, mientras que en Sub 17 Unión se llevó una victoria por 1 a 0.
Resultados primera división (6ta. fecha)
Sarmiento 1 - 1 Cultural
Viale FBC 1 - 0 Unión Crespo
Arsenal 2 - 1 Unión Viale
Tabla de posiciones
Viale FBC 15
Arsenal 12
Cultural Crespo 10
Unión Crespo 9
Sarmiento 4
Deportivo Tabossi 3
Unión Viale 0
Próxima fecha (7ª y última)
Unión Viale vs. Viale FBC
Cultural vs. Arsenal
Deportivo Tabossi vs. Sarmiento
Libre: Unión Crespo