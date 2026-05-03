Municipio entrerriano volverá a pagar parte del salario con un "ticket canasta"

El Municipio entrerriano de Sauce de Luna resolvió volver a pagar parte del salario de sus trabajadores mediante un "ticket canasta". La medida fue confirmada luego de que el intendente Alcides Alderete (PJ) alcanzara un acuerdo paritario con los gremios para sostener durante mayo el bono alimentario de $50 mil implementado en abril.

La decisión del Ejecutivo responde a la caída de los fondos coparticipables que afectan las finanzas locales. En ese contexto, se optó por transformar un bono no remunerativo y no bonificable de $30 mil, previamente incorporado al salario, en un ticket canasta de mayor valor que puede ser utilizado en el comercio Almacén 19 de Abril de la localidad.

El acuerdo se cerró el viernes y garantiza la continuidad del esquema, aunque con particularidades que generaron cuestionamientos desde sectores de la oposición política.

Cuestionamientos por la modalidad de pago

Uno de los principales puntos de conflicto radica en que el ticket canasta no figura en la liquidación salarial de los trabajadores municipales. Según la concejal vecinalista María José Etcheverry, este ingreso representa aproximadamente el 10% del salario de cada empleado.

A partir de esta situación, ediles opositores mantuvieron reuniones con funcionarios del Gobierno provincial, del Tribunal de Cuentas y con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. En esos encuentros también participó la viceintendenta Soledad Zurdo, quien mantiene diferencias con el intendente.

En ese marco, Etcheverry advirtió: "En el Tribunal de Cuentas nos dijeron que debe existir una ordenanza que autorice el bono porque es un tipo de endeudamiento", aclaró la concejal Etcheverry.

Defensa del intendente y contexto político

Desde el Ejecutivo municipal defendieron la medida como una herramienta necesaria para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario económico adverso. El intendente Alderete puso el foco en la situación heredada y en la necesidad de recomponer ingresos, según información de Entre Ríos Ahora.

"Acá hay una sola arista: un gobierno nuevo, después de 40 años, con voluntad de reivindicar al empleado municipal por su dignidad y no como cuando entré que le pagaban contratos de 60 mil pesos, y después le hacían ´la gauchada´ de ayudarlos con la luz o el cable, y así quedaban como macanudos", planteó el intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete (PJ).