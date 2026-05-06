Crespo fue sede de una clínica de arqueros con entrenadores de Colón de Santa Fe

Facundo Martínez - Coordinador general de entrenadores de arqueros del Club Colón de Santa Fe

El pasado viernes 1° de mayo, el predio deportivo de la Asociación Empleados de Comercio de Crespo fue escenario de una clínica de arqueros que reunió a jóvenes futbolistas de la región y contó con la presencia del coordinador general de entrenadores de arqueros del Club Colón de Santa Fe, junto a un equipo de profesores de la institución.

La actividad combinó capacitación técnica con la posibilidad de observar talentos locales, en una jornada que también incluyó la participación de arqueras, reflejando el crecimiento del fútbol femenino.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el entrenador Facundo Martínez explicó cómo se gestó la iniciativa: “Bueno, esto surge a través de la llegada de Mario Kappes a Colón de Santa Fe. Hicimos el contacto con la familia y propusimos de venir a hacer una clínica, una capacitación para arqueros, también a modo de captación de arqueros para el club Colón de Santa Fe. Bueno, dieron el ok, la gente de acá muy predispuesta, organizó todo, y vinimos con todo el staff de entrenadores de arqueros de Colón de Santa Fe, de inferiores menores, inferiores mayores, AFA, Liga”.

Martínez destacó que este tipo de actividades no siempre son impulsadas directamente por clubes: “Es habitual que se hagan, pero muy poco hecha por un club, como hoy es por Colón de Santa Fe. Siempre, generalmente, se hace particular, se hace bajo un costo de inscripción, esto es gratuito, es a modo de capacitar arqueros, de hacer una llegada a Crespo, y por ahí, como le decía hoy, de tener algunas captaciones más de chicos que podamos sumar al club”.

Durante la jornada, el entrenador también reflexionó sobre las exigencias del puesto: “Y es un puesto difícil porque es al que terminan haciéndole el gol, pero, a su vez, tiene una gran satisfacción que sentís cuando tapás una pelota de gol, cuando ahogás un grito de gol. Te da mucha satisfacción también a veces convertirte en héroe”.

En cuanto a las dificultades actuales para los arqueros, señaló a Estación Plus Crespo: “Y ahí es donde tenés que tener la seguridad de salir o de quedarte. Hoy la pelota se le ha dado, por ahí cada vez es más liviana, se mueve un poco en el aire. Vivorea, se complica para el arquero. Han pensado también en su momento en agrandar los arcos para que haya más goles, pero, el arquero trabaja, se capacita y entrena día a día para lograr el objetivo, que es en competencia intentar que le hagan menos cantidad de goles, que evitar los goles en los partidos”.

Respecto a la evolución del entrenamiento específico, afirmó: “La neurociencia, la potencia, la técnica, la táctica, o sea, es muy amplio el entrenamiento del arquero hoy en día. Y a partir de allí trabajar mucho en la personalidad también, porque he visto chicos, y no tan chicos, inclusive, cuando se le convierte algún gol son de bajonearse, de mirar para abajo, hasta de llorar inclusive, yo creo que hoy la personalidad del arquero es un porcentaje muy importante. Un arquero con personalidad y presencia en la cancha vale un montón”.

En ese sentido, compartió una enseñanza clave para los jóvenes: “Yo, con el tema de bajonearse y eso, lo que le digo a los arqueros que le pregunto, ¿cuál es la jugada más importante? Y la jugada más importante del partido es la que sigue, porque la que pasó ya no se puede hacer más nada. Se trabajará en la semana, pero la pelota y la jugada más importante es la que sigue. Ya la que quedó atrás, quedó atrás”.

Sobre los aspectos técnicos, indicó: “Y la idea es trabajar los 2 perfiles. Obviamente que cuando el arquero inicia, siempre tenés un perfil donde te es más fácil tirarte, es mejor para golpear con el pie, pero la idea es que sea completo, que los 2 perfiles los pueda trabajar por igual, los 2 perfiles de los pies los pueda trabajar por igual”.

También hizo referencia a los criterios de selección actuales: “Y hoy, lamentablemente, el fútbol nacional, europeo, tiene un biotipo de un arquero que esté pisando el metro 90, se busca mucho la altura, por ahí chicos con muchas condiciones quedan afuera del alto rendimiento por su talla”.

El rol del arquero moderno fue otro de los puntos abordados en la charla con Estación Plus Crespo: “Tal cual. Hoy el arquero se tiene que convertir en, algunas veces, en un central más, o sea, que el trabajo con los pies es fundamental, de poder darle la pelota al arquero y que el arquero pueda resolver bien, no solamente que la agarre y la patee lejos, que trate de dársela a un compañero, de buscar de filtrar una pelota. Hoy el arquero tiene que ser completo”.

En relación a las edades de formación, explicó: “Los chicos ya empiezan en AFA, o Liga también. La categoría más chica que está compitiendo hoy en AFA es la categoría 2012. Después tenemos 2013, 2014, que está en pre AFA, que ya hacen amistosos con clubes de Córdoba, con Talleres, con Atlético Rafaela, con Patronato, y que ya se van preparando para la competencia de AFA. Así que los chicos categoría 2012 y 2013 ya están a un paso de competir en A”.

Sobre la procedencia de los arqueros, agregó: “No, no, tenemos arqueros de distintos puntos de Santa Fe y de distintos puntos de la Argentina también. La idea es captar lo mejor y que lo mejor que haya esté en el club”.

En cuanto a la metodología de trabajo, precisó: “Siempre, siempre se trabaja apartado del grupo en momentos, pero también no tenemos que olvidar que son parte del 11, que son parte de los jugadores del equipo completo. Entonces, se hace trabajo específico aparte, pero también se hace el trabajo grupal, que el arquero sepa también que es parte de ese equipo”.

Además, detalló a Estación Plus Crespo la cantidad de arqueros por plantel: “Generalmente, se trabaja con 4 o 5. 4 en categorías más grandes, y 5 podés tener en las categorías más chicas”, y aclaró que “sí, a todos, por más que uno sea el titular. A todos se lo entrena por igual, porque necesitás tenerlos a los 4 prácticamente al mismo nivel. Y los chicos que no compiten en AFA compiten en la liga local, la liga santafesina”.

La clínica también evidenció la inclusión del fútbol femenino: “Sí, sí, vinieron algunas chicas, algunas arqueras. Mucho al fútbol femenino. Y la verdad que ha evolucionado muchísimo el fútbol argentino, el fútbol femenino”.

Finalmente, Martínez valoró la experiencia en Crespo: “Un placer venir y aportar al menos un granito de arena a cada uno. Que les quede algo de toda esta clínica a los chicos, nos pone contentos y nos va a seguir tranquilos”, y concluyó: “Es la idea, es la idea el ir viéndolo a los chicos en los distintos trabajos y por ahí captar algo”.

La jornada dejó como saldo una importante convocatoria y el fortalecimiento de los vínculos entre instituciones, además de brindar herramientas formativas a los jóvenes arqueros de la región.