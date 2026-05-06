La Universidad Adventista del Plata presentó la Cátedra Abierta Héctor Motta

El pasado 30 de abril, en la Universidad Adventista del Plata (UAP), se oficializó esta propuesta académica que tendrá una aplicación en el ecosistema de Libertador San Martín, Entre Ríos.

El acto de presentación se realizó en la Sala de Reuniones del Personal de este campus universitario, convocando a diversos actores sociales de esta comunidad entrerriana, entre ellos: Mag. Héctor Motta, empresario y presidente de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento de Entre Ríos (AFIDEER); Mag. Evelyn Molina, coordinadora General del Consorcio de la misma Asociación, en representación de Grupo Motta; Don Darío Heinze y la Dra. Claudia Erbes, intendente de Libertador San Martín y presidente del Consejo Deliberante de Libertador San Martín, respectivamente; Dr. Edson Velozo, director Médico del Sanatorio Adventista del Plata; Mag. Ariel Bauducco, director del Centro Adventista Vida Sana; Cr. Marcos Koch, gerente y el Ing. Edgar Araya, jefe de Producción de la Planta de Alimentos Ceapé, entre otros.

El Mag. Horacio Rizzo, rector de la Universidad, ofició como anfitrión y estuvo acompañado por el Mag. Carlos Marí, vicerrector Académico; Mag. Arturo Finis, vicerrector de Relaciones Institucionales; y la Mag. Gisella Müller, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y la Administración, unidad académica en donde se desarrollará esta Cátedra Abierta.

Economía circular y liderazgo

Durante la bienvenida, el Mag. Horacio Rizzo hizo referencia al papel destacado del Mag. Motta en el ámbito emprendedor y de la innovación, en la región y el país. Este reconocimiento encontró eco en las palabras del empresario crespense, quien agradeció esta posibilidad que, según expresó, representa también una gran responsabilidad para con la sociedad en su conjunto. El Mag. Motta enfatizó que uno de los pilares fundamentales del emprendedorismo es el liderazgo, aspecto que será trabajado de manera transversal durante todo el año académico. En ese sentido, planteó la necesidad de formar actores capaces de impulsar proyectos innovadores que nazcan desde la propia gestión de las instituciones y organizaciones de Libertador San Martín.

Asimismo, destacó la importancia de pensar el desarrollo desde el ecosistema local, apelando al compromiso social de quienes lo integran. «Ustedes son líderes en cada una de las áreas que les toca desempeñar», señaló ante los presentes, subrayando el rol estratégico de la comunidad en la construcción de soluciones sostenibles.

Propuso avanzar hacia un diagnóstico integral del territorio, en el que los estudiantes tendrán un papel central como agentes de investigación, innovación y propuesta. A partir de ese análisis, se buscará fortalecer una economía circular que permita mejorar de manera continua cada uno de los sectores productivos, integrando además el cuidado del ambiente como eje clave del desarrollo.

Por su parte, el Mag. Horacio Rizzo remarcó que la propuesta no quedará en el plano teórico, sino que apunta directamente a generar impacto real en la comunidad. «No hay nada que deba quedar en la abstracción. Todo está pensado para que tenga una aplicación concreta en Libertador San Martín», sostuvo.

En esa línea, el Mag. Rizzo explicó que uno de los desafíos será identificar aquellos eslabones desconectados que generan desperdicios o ineficiencias, pero que también pueden convertirse en oportunidades de desarrollo y empleo.

Cátedra Héctor Motta

Este programa de la Universidad Adventista del Plata contará con la certificación de Diplomatura en Emprendimiento, Innovación y Sustentabilidad.

Esta cátedra se propone como un espacio de formación disruptiva, donde la teoría económica se encuentra con la acción local. El foco central es el Trabajo Integrador de Economía Circular diseñado específicamente para ser aplicado en el ecosistema de Libertador San Martín, Entre Ríos.

La estructura del programa se sustenta en cinco módulos: los primeros cuatro, en el formato de clases magistrales serán presenciales, mientras que el quinto, que es el Trabajo Integrador Final, será ciento por ciento virtual y asincrónico.

Según se detalló, la modalidad incluirá instancias de aula invertida, con material previo de estudio, encuentros presenciales con docentes y especialistas invitados, y actividades de evaluación que permitirán avanzar hacia la certificación final. Además, se conformará un banco de problemáticas locales sobre las cuales los participantes trabajarán con el acompañamiento de mentores.

El networking como modelo primordial

Durante la presentación de esta nueva propuesta académica de la UAP se gestó un espacio de intercambio, en donde cada actor participante presentó su análisis de esta iniciativa y las implicancias activas y beneficiosas que se canalizarían en el ambiente de gestión de cada institución, tanto privada como pública.

Este espacio de diálogo permitió consolidar una mirada compartida sobre el potencial transformador de la cátedra, no solo como instancia formativa, sino como herramienta estratégica para el desarrollo local. En palabras del Mag. Rizzo, la propuesta convoca a todos los sectores a convertirse en protagonistas, aportando ideas, inquietudes y compromisos concretos.

La voz del Mag. Héctor Motta

En diálogo con UAP Noticias, el Mag. Héctor Motta expresó su profundo agradecimiento por el reconocimiento recibido: «Para mí es un honor que la UAP haya distinguido mi trayectoria y haya decidido dar mi nombre a esta cátedra. Es un sueño y también una gran responsabilidad».

El empresario remarcó que la iniciativa tiene como objetivo no solo fomentar el emprendedorismo, sino también generar un impacto positivo en el entorno. «Queremos brindar herramientas para que cada persona descubra su potencial y lo ponga al servicio del bien común», afirmó.

Asimismo, destacó que el proceso iniciado incluye una instancia de prediagnóstico comunitario, construida a partir del aporte de los distintos actores locales, que permitirá avanzar hacia un diagnóstico más profundo y, posteriormente, hacia acciones concretas de mejora continua.

«El desafío es lograr una economía circular que sea ejemplo, con virtudes hacia adentro y hacia afuera», sostuvo el Mag. Motta, quien además vinculó esta iniciativa con el camino recorrido por AFIDE y la Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (AFIDEER) en los últimos años, consolidando un modelo de articulación entre universidades y sector privado.

Finalmente, al ser consultado por su visión a futuro, el empresario señaló: «Mi sueño es ver comunidades organizadas, conscientes, viviendo de manera sustentable, en un ambiente sano que sea resultado del compromiso de todos».

La mirada del Mag. Horacio Rizzo

Por su parte, el Mag. Horacio Rizzo destacó el carácter innovador de la propuesta y su fuerte anclaje territorial. «Estamos convocando a todos los actores de la comunidad para pensar juntos los problemas y transformarlos en oportunidades», explicó.

El rector insistió en que la cátedra apunta a generar soluciones concretas: «Muchas veces hay una gran producción teórica, pero esto es definitivamente práctico. Queremos que cada desafío tenga una propuesta de resolución aplicable».

En ese sentido, valoró el entusiasmo del Mag. Motta y su compromiso con la iniciativa, señalando que este reconocimiento también implica una responsabilidad compartida: «Puede parecer ambicioso, pero el objetivo es contribuir a transformar la realidad de Libertador San Martín».

Con esta propuesta, la UAP refuerza su vínculo con la comunidad y apuesta a un modelo educativo que articula conocimiento, innovación y compromiso social, proyectando impactos que podrían trascender el ámbito local.

Prensa UAP