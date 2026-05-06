El voleibol crespense tuvo dos juegos en casa

Primera División

En su tercera presentación en la nueva casa, el plantel de Primera varones venció a Recreativo de Libertador San Martín por 3 a 0.

El compromiso se jugó el domingo 3 de mayo. El plantel de la EMC estuvo integrado por: Joaquín Reula, Juan Carrasco, Ariel Martínez, Cristian Albornoz, Jair Retamar, Brian Mantovani, Germán Britos, Nahuel Leaniz, Gerónimo Godoy, Guillermo Fornero, Eric Engel, Nicolás Britos y Oreste Berg. DT: Alejandro Brambilla.

De esta forma, el elenco crespense sumó su segunda victoria (la anterior fue frente a Oro Verde de visitante) en el Torneo Apertura de la APV.

Mientras que, el jueves 30 de abril, la EMC perdió de visitante ante Universidad Adventista del Plata por 3 a 1. El equipo estuvo compuesto por: Juan Carrasco, Jair Retamar, Joaquín Reula, Ezequiel Brüggeman, Germán Britos, Nahuel Leaniz, Joaquín Albornoz, Eric Engel, Brian Mantovani, Gerónimo Godoy, Nicolás Britos, Guillermo Fornero, Ariel Martínez y César Schaab. DT: Alejandro Brambilla.

SUB 18

En la continuidad de la fase clasificatoria, la categoría Sub 18 perdió 3-1 como local ante el Centro Juventud Sionista de Paraná. El encuentro se disputó el sábado 2 de mayo.

La EMC presentó este plantel: Brisa Pintos Da Concepción, Xiomara Schöenfeld, Selene Espinosa, María José Feder, Lucía Bener, Martina Olivo, Maite Lell, Juanita Viana, Rocío Serfas, Malena Steinle y Felicia Alba. DT: Alejandro Brambilla.