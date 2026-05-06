El SMN renovó la alerta naranja por tormentas para Entre Ríos

Defensa Civil Crespo informó a Estación Plus Crespo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel naranja por tormentas para toda la provincia de Entre Ríos, con vigencia durante la madrugada y la mañana de este jueves 7 de mayo.

De acuerdo al organismo oficial, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas, que podrían presentar una importante intensidad en cortos lapsos de tiempo. Entre los fenómenos previstos, se destacan abundante caída de agua, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En cuanto a los valores de precipitación, se estiman acumulados entre 60 y 90 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Ante este escenario, desde Defensa Civil Crespo se reiteraron recomendaciones a la población para reducir riesgos.

Se recomienda a la población:

* Evitar circular durante los momentos de mayor intensidad

* No sacar residuos ni dejar objetos sueltos

* Mantenerse informado a través de los canales oficiales

* Ante una emergencia, comunicarse con los servicios correspondientes