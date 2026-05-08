Sancionaron con 500 fechas de suspensión a equipos que pelearon en torneo de fútbol amateur de Paraná

La organización de un torneo de fútbol amateur de Paraná confirmó una dura sanción contra los equipos involucrados en los incidentes registrados durante un partido disputado el pasado 1° de mayo.

Según pudo saber Elonce, la Liga Altos de Paracao resolvió aplicar una sanción de 500 fechas para ambos planteles y expulsar a todos sus integrantes de la competencia, tras la pelea que se desató durante un encuentro de la categoría libre.

La medida alcanzó incluso a jugadores que no participaron directamente de las agresiones, debido a que la sanción fue tomada de manera colectiva sobre los equipos involucrados.

Las imágenes de los incidentes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación dentro del ambiente deportivo local.

Qué ocurrió durante el partido

El episodio ocurrió en medio de una jornada correspondiente a la divisional C del certamen, una de las competencias de fútbol amateur con mayor cantidad de participantes en la ciudad.

De acuerdo con lo informado anteriormente por la organización, el encuentro se desarrollaba con normalidad hasta que una situación de tensión entre futbolistas derivó en golpes de puño y otras agresiones.

Los videos comenzaron a circular pocas horas después del hecho y motivaron el inicio de un análisis disciplinario interno por parte de los organizadores.

Javier Luna, uno de los responsables del campeonato, había repudiado lo sucedido. “En nombre de la Liga Altos del Paracao repudiamos todo tipo de hechos de violencia como pasó en este caso”, sostuvo.

La sanción alcanzó a todos los integrantes

Después de varios días de evaluación, la organización decidió avanzar con una sanción considerada ejemplificadora para ambos equipos.

La resolución establece 500 fechas de suspensión y la expulsión definitiva de todos los jugadores vinculados a los planteles involucrados en el episodio del torneo de fútbol amateur.

Desde la conducción del certamen señalaron que el objetivo es preservar el espíritu deportivo y desalentar cualquier situación de violencia dentro de las jornadas.

“En este tipo de situaciones se aplican sanciones ejemplificadoras donde se le da de baja a los equipos”, había anticipado Luna tras conocerse el caso.