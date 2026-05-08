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Seguí se integrará a las localidades con Sistema Nacional de Licencias de Conducir

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia rubricó un Convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la provincia y el municipio de Seguí para la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito. 
Entre Ríos08 de mayo de 2026


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"La implementación de Centros Emisores de Licencias (CEL) es fundamental para garantizar que el otorgamiento de habilitaciones de conducir se realice bajo un criterio unificado de evaluación y seguridad vial", explicó Roncaglia.

En el marco de las políticas de reducción de la siniestralidad vial impulsadas por el gobierno provincial, la rúbrica de este acuerdo permitirá que el municipio de Seguí cuente con un Centro Emisor de Licencias Tipo A (avanzado), que habilita a emitir todas las clases de licencias, incluyendo las categorías particulares y las profesionales (clases C, D y E), de carácter jurisdiccional e interjurisdiccional, funcionando como una delegación provincial efectiva.

La integración al sistema nacional permitirá que el municipio consulte de manera directa los registros nacionales de antecedentes de tránsito antes de la emisión de cada licencia, garantizando estándares de seguridad y control uniformes en todo el territorio.

Por su parte, la directora general de Prevención y Seguridad Vial, Ana Elle, sostuvo: "Estos centros permiten que los ciudadanos accedan a trámites de certificación de aptitudes sin necesidad de desplazarse a grandes centros urbanos, fomentando la descentralización administrativa y la equidad territorial".

El documento cuenta con la firma del presidente municipal de Seguí, Edgardo Müller, y la intervención de las autoridades provinciales encabezadas por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. El proceso administrativo continuará con la homologación final por parte de la Dirección Ejecutiva de la ANSV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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