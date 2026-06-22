Agmer realizará un paro este miércoles 24 de junio

AGMER confirmó un paro docente para el próximo 24 de junio, en reclamo de una urgente convocatoria a discutir salarios y en rechazo a la reforma previsional que se debate en la provincia. La medida de fuerza se llevará adelante en coincidencia con el plan de acción impulsado por la Multisectorial, que prevé movilizaciones en distintos puntos estratégicos del territorio entrerriano.

Desde el gremio señalaron que la decisión fue adoptada ante la ausencia de respuestas del Gobierno provincial luego del cierre de la paritaria de mayo, instancia en la que, según sostuvieron, solo se otorgaron sumas que no contemplan el impacto de la inflación ni el deterioro acumulado de los ingresos docentes.

En ese marco, remarcaron que el conflicto salarial continúa sin avances y advirtieron que la situación económica de los trabajadores de la educación se agravó en los últimos meses.

Reclamo por salarios y condiciones laborales

A través de un comunicado, AGMER recordó que ya había advertido sobre la necesidad de reabrir de manera urgente la discusión salarial. “Ante la publicación de los nuevos índices de inflación y el incesante paso de los días sin que el gobierno provincial nos convoque a discutir salario ni adecue al mismo para que éste se aproxime a garantizarnos niveles de vida dignos”, el sindicato había exigido respuestas, las cuales, afirmaron, “siguen sin llegar”.

Asimismo, desde la entidad gremial manifestaron que “conocido el nuevo índice de inflación correspondiente a mayo, el gobierno provincial de Frigerio sigue sin realizar una convocatoria a proseguir la discusión salarial; una discusión que trate de manera urgente e impostergable la precaria situación de nuestro salario”.

Según expresaron, el escenario actual está marcado por una pérdida sostenida del poder adquisitivo, una situación que afecta tanto a docentes activos como jubilados.

Rechazo a la reforma previsional

El sindicato también vinculó la medida de fuerza con el debate sobre una eventual reforma previsional. Desde AGMER sostuvieron que existe preocupación por el impacto que podrían tener las modificaciones sobre los haberes de trabajadores y jubilados.

“El empobrecimiento de las y los trabajadores docentes, el alto índice de endeudamiento del salario de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral hacen que la situación sea insostenible”, expresaron en el documento difundido este sábado.

Además, agregaron que a este contexto se suma “la amenaza de reforma previsional que empobrecerá aún más a las y los trabajadores y jubilados”.

En ese sentido, la organización ratificó su participación en las actividades convocadas por la Multisectorial para el 24 de junio y reiteró una serie de demandas dirigidas al Ejecutivo provincial.

Los principales reclamos

Entre los puntos planteados por AGMER se destacan la “urgente convocatoria a discutir salario”, el “no a la reforma previsional”, el incremento de las partidas destinadas a comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura educativa.

Elonce