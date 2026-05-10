Nahuel Leaniz volvió a la Escuela Municipal de Crespo y destacó el crecimiento del vóley local: “Es algo increíble, algo soñado”

El vóley crespense suma nombres importantes para potenciar su crecimiento y uno de los regresos más destacados es el de Nahuel Leaniz, jugador formado en la Escuela Municipal de Crespo, que tras su paso por distintos equipos y categorías superiores volvió a vestir los colores de la institución local.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Leaniz expresó su alegría por regresar al lugar donde dio sus primeros pasos en la disciplina y compartir nuevamente equipo con amigos y conocidos del ambiente del vóley.

“Sí, sí, muy bien. Contento por eso, ahora a jugar con mi amigo, Alejandro Brambilla”, manifestó al ser consultado sobre su regreso a los orígenes.

El jugador recordó que su primera etapa en la Escuela Municipal fue en 2011, cuando competía en la Asociación Paranaense de Vóley (APV), y que posteriormente volvió a jugar en 2021. Antes de retornar a Crespo, se encontraba jugando en Club Atlético Estudiantes.

Leaniz reconoció que su vuelta se dio también en un contexto diferente de vida personal y deportiva. “Sí, sí, todo, es todo un poco raro”, comentó entre risas al hablar de esta nueva etapa.

Uno de los aspectos que más resaltó durante la entrevista fue el crecimiento de la infraestructura deportiva en Crespo y el impacto que tiene el nuevo estadio para el desarrollo del vóley.

“Yo tampoco puedo creer que esto esté en Crespo hoy”, afirmó al recordar sus primeros años en el deporte y comparar aquella realidad con el presente actual.

Con experiencia recorriendo distintos escenarios provinciales y nacionales, el jugador aseguró que pocas ciudades cuentan con instalaciones similares.

“No en muchos lugares hay esta disponibilidad de canchas, tres canchas disponibles para jugar y todas con piso deportivo, de disciplina exclusivamente, no se ve en otro lado. Es algo increíble, algo soñado”, remarcó a Estación Plus Crespo.

Además de aportar desde lo deportivo, Leaniz entiende que su experiencia puede ser importante para acompañar al grupo dentro de la cancha. Consultado sobre las palabras elogiosas que tuvo hacia él el entrenador Alejandro Brambilla, el jugador explicó cuál considera que es su función dentro del plantel.

“Sí, sí, yo encontré un poco de regularidad, responder siempre. La experiencia, transmitir tranquilidad también. Y, bueno, eso, y a disfrutar también”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el presente que vive el vóley crespense también debe disfrutarse por todo el esfuerzo realizado durante años.

“En definitiva, tener esto hay que disfrutarlo, siempre jugando a conciencia, pero disfrutándolo”, agregó.

El deportista también destacó el acompañamiento del público y el efecto positivo que genera en las nuevas generaciones ver tribunas colmadas y equipos competitivos representando a la ciudad.

Para Leaniz, el crecimiento de la disciplina puede motivar a más chicos y chicas a acercarse al vóley. “Yo creo que eso ha llamado mucho la atención, y ojalá que vengan más pibes, digamos, porque esto es increíble, así que hay que aprovecharlo”, sostuvo.

Asimismo, valoró el trabajo de quienes impulsaron durante años el desarrollo del vóley local, especialmente el rol de Mauro Holstein, uno de los referentes históricos del proyecto deportivo.

“Todo es gracias a Mauro. Él fue el pionero, fue el que empezó con eso”, aseguró, destacando también la tarea del entrenador Alejandro Brambilla y de quienes acompañan actualmente el crecimiento de la actividad.

Finalmente, Leaniz recordó sus inicios en el deporte, una pasión que comenzó cuando apenas tenía 13 o 14 años. “Desde los 14, 13 años, por ahí, empezaba todo el movimiento de los varones, ya venían algunos de mini vóley, y yo me sumé ahí”, contó.