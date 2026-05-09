Una pareja y su bebé afectados por monóxido de carbono tras el incendio de una vivienda

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 00:30, ingresó al nosocomio de Victoria, una pareja de 27 años junto a su hijo de apenas dos meses, quienes habrían inhalado monóxido de carbono. Se produjo durante un incendio en una de las habitaciones de su vivienda, ubicada en el barrio privado Los Algarrobos, de la ciudad de Victoria.

Ante la emergencia, tomó intervención Bomberos Voluntarios, que se hicieron presentes en el lugar y constataron que el foco ígneo ya había sido sofocado, consignó Ahora.

El menor fue derivado al Hospital de Niños de Rosario para recibir una atención médica más especializada, mientras que sus padres permanecieron bajo observación en el hospital local.

El hecho generó preocupación en la comunidad, dado que se trata de un bebé de muy corta edad expuesto a la inhalación de gases tóxicos. Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en el uso de calefacción y electricidad dentro de los hogares.