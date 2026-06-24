Aldea María Luisa abonará sueldos y aguinaldo el 30 de junio y otorgará un 15% de aumento en julio

El Municipio de Aldea María Luisa confirmó que el próximo martes 30 de junio abonará los salarios correspondientes al mes en curso junto con el medio aguinaldo para todo el personal municipal.

La información fue dada a conocer por el intendente Luis Pablo Schönfeld a Estación Plus Crespo, quien además anunció que los haberes de julio llegarán con un incremento del 15%.

Según se indicó oficialmente, este nuevo ajuste salarial se suma a las actualizaciones ya otorgadas durante el año, lo que —según sostuvo la administración municipal— ubica la recomposición por encima de los índices inflacionarios acumulados.

Desde el Ejecutivo local destacaron que la medida forma parte de una política de administración basada en el orden financiero y la austeridad, que permite no solo cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales, sino también sostener el ritmo de ejecución de obras públicas y acompañar al personal de todas las áreas con mejoras en sus ingresos.

El anuncio se da en un contexto económico complejo, donde la actualización de salarios se mantiene como uno de los principales desafíos para los gobiernos locales.