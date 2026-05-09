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Polémicas salidas: El CGE pidió la renuncia a funcionarias

El titular del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, solicitó la renuncia de la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y de la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos del departamento, Claudia Paola Rodríguez. También se dio de baja a la agente Lina Abril Bosch, quien es hija de la funcionaria y se desempeñaba en un centro educativo sin tener título.
Entre Ríos09 de mayo de 2026


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Las decisiones se adoptaron luego de un informe técnico emitido a pedido del presidente del organismo por la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, luego de una situación conocida a través de la prensa.

El motivo fue el nombramiento de la hija de Bosch, como capacitadora sin tener el título correspondiente.

Lo que trascendió fue que Abril Bosch, de 20 años, hija de la funcionaria, estaba designada en un cargo con 10 horas cátedra desde el año pasado, como capacitadora laboral de jóvenes y adultos, pese a no contar con título terciario y no tener registrado siquiera el secundario ante el CGE.

Las irregularidades en cuestión fueron confirmadas y se tomaron las medidas tendientes a garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública.

La conducción del CGE continuará trabajando en el caso para determinar si existen mayores responsabilidades, agotando todas las instancias necesarias.

En el transcurso de los próximos días se darán a conocer los nombres de quienes cubrirán los cargos mencionados, confirmó APF Digital.

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