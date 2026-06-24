Califican de "desesperante" la falta de reapertura de discusión salarial docente

Docentes crespenses participan desde hace un tiempo en el acampe frente a Casa de Gobierno, medida de fuerza que toma mayor visibilidad en este 24 de junio, jornada de paro educativo en Entre Ríos, con actividades de visibilización del reclamo.

Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER, expresó a Estación Plus Crespo: "Hoy estamos con un paro provincial de 24 horas, en reclamo por el no diálogo salarial. Tenemos una necesidad de reapertura imperiosa, urgente. Nuestros compañeros y compañeras, sus familias, nuestros jubilados, están pasando bastante mal estos tiempos. Los salarios están muy por debajo de la línea de pobreza. Pedimos que llamen a discutir salarios, porque estamos con una inflación del 17,6% en lo que va del año, y el gobierno fijó por decreto un 3,5% de aumento en este semestre. Así que el reclamo es urgente, desesperante en ciertos casos".

"A partir de este año, hemos tenido por decreto, un bono en negro de $60.000 -que ataca la Caja de Jubilaciones, de la que después dicen que nosotros desfinanciamos, pero el Gobierno mismo lo hace-. Y un aumento del 3.5% que recién lo vimos en este mes de junio, con la liquidación de haberes de mayo. Pero no hay una pauta salarial que quede por abonar. Estamos totalmente a la deriva de nuestro salario, porque el Gobierno no convoca, no da aumentos, y cuando convoca, no discute", resumió la secretaria adjunta.

El acampe se extiende y la respuesta que aguardan no llega. "No ha habido cambio de actitud del gobierno", sostuvo la dirigente gremial y agregó: "Cuando nos convocaron, habían dicho que iba a convocar en junio. Luego se logró una paritaria -que fue antes de mayo-, pero como no tuvo un sí como respuesta en la primera reunión, ya en el segundo encuentro el Gobierno no asistió, mandó un escrito y a la audiencia de conciliación no le dio lugar la Secretaría de Trabajo, por lo tanto, ha fracasado. No hubo diálogo desde ese momento".

"No son ciertos los índices de adhesión al paro que ha publicado el gobierno en los paros anteriores", afirmó Fimpel y se explayó: "Tenemos en todo el territorio provincial nuestras mediciones y nos han dado lo que oportunamente fuimos informando. Y cierto es también, que compañeros y compañeras que están preocupados por la situación salarial, no pueden afrontar un descuento más y por esa situación tienen que estar igualmente en el aula. El nivel de endeudamiento que tiene el asalariado docente, no permite que afrontar un descuento. Y los demás compañeros, están en grave situación, ya ni evitando el descuento solucionan su realidad, por lo tanto deciden hacer paro de todas maneras".