Los docentes paran hoy por salarios y la Multisectorial volantea contra la reforma previsional

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) fundamentó la convocatoria en la falta de una nueva instancia de negociación salarial y en la disconformidad con los resultados de la última paritaria. El sindicato sostuvo que el acuerdo alcanzado en mayo fue insuficiente, al considerar que las sumas otorgadas no compensan el proceso inflacionario ni el deterioro de los ingresos docentes.

El gremio reclamó una convocatoria “urgente e impostergable” para discutir salarios y advirtió sobre el impacto del empobrecimiento de los trabajadores de la educación, el creciente endeudamiento de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral. También vinculó estos problemas con el proyecto de reforma previsional, al que considera una amenaza para las condiciones de vida de docentes en actividad y retirados.

Por su parte, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) confirmó su adhesión al paro y coincidió en exigir una recomposición salarial urgente. El sindicato recordó que, tras el fracaso de la última negociación paritaria, el Gobierno provincial dispuso de manera unilateral un incremento remunerativo del 3,5%.

Además del cese de actividades en las escuelas, AMET participará de las volanteadas organizadas por la Multisectorial, previstas para las 10 en el acceso al Túnel Subfluvial de Paraná, en la localidad de Calabacilla, departamento Concordia, sobre la Ruta Nacional 14, y en Gualeguaychú.

Volanteada

En el marco de la acción impulsada por la Multisectorial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció retiros de los lugares de trabajo para facilitar la participación de sus afiliados en las actividades de protesta y ratificó su incorporación al plan de lucha conjunto. Desde el sindicato manifestaron su rechazo al proyecto previsional y adelantaron que las medidas se profundizarán cuando la iniciativa sea tratada en el Senado provincial.

También la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) confirmó su participación en las volanteadas. El gremio judicial estará presente en los accesos al Túnel Subfluvial, en el peaje de la Ruta Nacional 14 en Concordia y en el kilómetro 53 de esa misma ruta en Gualeguaychú, con el objetivo de visibilizar el rechazo al proyecto de reforma.

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