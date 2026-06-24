Trabajadores de Granja Tres Arroyos vuelven a manifestarse por salarios adeudados

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos resolvieron realizar una nueva manifestación este miércoles en el marco del conflicto que atraviesa la empresa en Concepción del Uruguay, donde denuncian atrasos salariales y una creciente incertidumbre respecto del futuro laboral de cientos de familias.

La concentración fue convocada para las 10 en la intersección de la Ruta Nacional 14 y el Camino Viejo a San Justo, frente a la planta de Molinos Río de la Plata. Desde la organización invitaron a participar a los empleados de Becar y de Tres Arroyos que se desempeñan en Planta La China.

La medida fue definida durante una reunión llevada a cabo este martes frente a la Planta La China, donde los trabajadores analizaron la situación que atraviesa la actividad y debatieron posibles acciones para visibilizar sus reclamos.

Preocupación por la falta de pagos

Según manifestaron, el conflicto se profundizó a partir del cierre de la planta y del retraso en el pago de salarios, una situación que mantiene en vilo a los trabajadores y sus familias.

Durante el encuentro, los asistentes repasaron las gestiones realizadas en las últimas semanas y compartieron información sobre las conversaciones mantenidas con distintos actores involucrados en la problemática.

Además, evaluaron alternativas para sostener el reclamo y defender las fuentes laborales en un contexto marcado por la falta de certezas sobre el futuro de la actividad.

La movilización prevista para este miércoles forma parte de una serie de medidas impulsadas por los trabajadores mientras aguardan respuestas concretas respecto de la situación de la empresa.

Los empleados sostienen que la continuidad de los puestos de trabajo es una de las principales preocupaciones, especialmente ante la falta de definiciones sobre el funcionamiento de la planta.

Elonce