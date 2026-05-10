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De Crespo a Paraná: Detenido por tres delitos

La aprehensión se produjo en flagrancia y el joven deberá afrontar cargos por flagrancia por Violación de domicilio, Desobediencia judicial y Resistencia a la autoridad.
Crespo10 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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"Promediando las 21:45 hs de este sábado, la guardia recepcionó un llamado telefónico por parte de una mujer, requiriendo la presencia y el auxilio del personal", explicó a Estación  Plus Crespo el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, al dar cuenta del inicio de la intervención. Sostuvo además, que "la joven, de 24 años, refirió que su ex pareja había irrumpido accediendo a la vivienda, pese a las restricciones que le fueron impuestas".

Una dotación acudió con premura hasta el domicilio en cuestión. ", Facilitando la denunciante el acceso, efectivos constataron que un sujeto de 29 años, oportunamente notificado de medidas prohibitivas, se encontraba en un dormitorio", confirmó el subcomisario.

"Ofuscado y exaltado, el ciudadano forcejeó con el personal, resistiendo el procedimiento, hasta que finalmente fue reducido y demorado", dijo Salva.

Por disposición del Fiscal de Género y Abuso Sexual en turno, Dr. Bruno Gambino, el joven fue aprehendido y trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previas diligencias de estilo.

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