SUOYEM Crespo participó del rechazo público a la reforma previsional: Advierten que afecta los fondos municipales

A modo de balance de las actividades que desarrollaron gremios estatales en diferentes puntos de Entre Ríos -y del cual trabajadores crespenses participaron-, la secretaria adjunta del SUOYEM Crespo, Noelia Götte, manifestó a Estación Plus Crespo: "Fue una jornada organizada y propuesta desde la Multisectorial, por lo que estuvo participando AGMER, ATE, SUOYEM desde FESTRAM, los agremiados judiciales y todos aquellos que se movilizaron en torno a la consigna de 'No a la reforma previsional'. A nosotros por cercanía, nos tocó concurrir a la actividad llevada adelante en cercanías al túnel subfluvial, poco antes de la entrada. Nos estuvimos manifestando y se realizó una volanteada, donde se le entregó a la gente un panfleto explicando los motivos del rechazo a la reforma. La devolución de quienes transitaban fue buena, mucha gente tocaba bocina o nos saludaba con algún gesto de aval".

"A hoy, las expectativas son muchas, porque notamos que se empieza a hablar de mayores reformas a este proyecto de ley, que el gobierno provincial quiere lograr su aprobación. Y también porque notamos que a diferencia de ocasiones en las que ha habido controversias frente a otros temas, esta vez, tanto empleados como jubilados, estamos todos juntos. Queremos que no se apruebe la reforma en la manera que está planteada. Incluso son criterios compartidos entre los diferentes gremios de empleados públicos", apuntó la dirigente sindical.

Esta semana, el intendente de Crespo fue uno de los expositores que llegó al Senado para hacer su análisis y aporte, en cuanto al articulado referente a los municipios. "No hubo reuniones con el Sindicato sobre este tema", afirmó Götte, al ser consultada por algún posible contacto previo a la ponencia. Y en tal sentido, manifestó: "Los sindicatos municipales sabemos que esta reforma también va a afectar los fondos de los municipios. Se establece un 3% más que deben pagar, y es plata que debe salir de la ciudad, en este caso de las arcas de Crespo. Y cuando la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos sea deficitaria, también tendrá que responder la Municipalidad, cubriendo por los empleados para jubilarse. Entonces, sí afecta a los municipios", comentó.