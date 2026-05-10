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Pelea por su vida: Una joven en estado crítico tras un choque en un "Domingrau"

La actividad consiste en reunirse los motociclistas y realizar maniobras peligrosas. Una de las accidentadas fue intervenida quirúrgicamente, presenta riesgo de muerte.
Policiales/Judiciales10 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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El "Domingrau" que se realizó en Concepción del Uruguay en la tarde de este domingo, tuvo tremendas consecuencias, que llaman a la reflexión sobre la actividad que está popularizada entre los jóvenes conductores de motos.

Comenzó como una convocatoria por redes sociales para realizar maniobras peligrosas. El grave siniestro tuvo lugar en la colectora de la Autovía Artigas, dejando a una joven con riesgo de vida y poniendo bajo la lupa judicial las denominadas "picadas" o "corridas" de motos.

Acerca del choque, se precisó a Estación Plus Crespo que la convocatoria había sido masiva. Alrededor de las 17:10, a la altura del kilómetro 124, frente a una conocida firma comercial, colisionaron dos motocicletas: una Yamaha Crypton, conducida por un joven de 23 años, acompañado por una mujer de 23; y una Honda Wave, al mando de un adolescente de 17 años.

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Lesiones

La peor parte del impacto fue sufrida por la joven, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza. El informe médico revela que presenta traumatismo cráneo-encefálico grave, con pérdida de conocimiento y estallido de bazo.

"Tras ser intervenida quirúrgicamente de urgencia, fue derivada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece con pronóstico reservado y riesgo de muerte", informaron las autoridades policiales. 

Los conductores de ambas motos también resultaron con lesiones que están siendo evaluadas.

La Justicia

Dada la naturaleza del evento, la justicia de Concepción del Uruguay ha encuadrado el hecho bajo la supuesta infracción al Artículo 193 bis del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes participen u organicen pruebas de velocidad o destreza con vehículos motorizados sin la debida autorización, poniendo en peligro la vida de las personas.

Desde la Jefatura Departamental se comunicó que "en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, la División Investigaciones y la Policía Científica, quienes realizaron las pericias pertinentes para determinar la mecánica del choque. Este lamentable suceso vuelve a poner en evidencia el extremo peligro de estas prácticas clandestinas que desafían las normas de seguridad".

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