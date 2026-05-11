Fútbol Femenino: 6° fecha en Paraná Campaña
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña disputó el 6° episodio organizado para la primera división femenina. A continuación, el detalle de la actualidad del torneo.
Resultados
Zona 1
Sarmiento 0-2 Arsenal
Viale FBC 1-1 Unión
Zona 2
Dep. Tabossi 0-1 San Rafael
Libres: Academia Crack y Cañadita
Zona 3
Dep. Tuyango 1-2 Litoral
Atl. María Grande 2-0 Atl. Hernandarias
Libre: Independiente FBC
Zona 4
Dep. Bovril 2-0 Juv. Sarmiento
Libres: Juv. Unida y Atl. Hasenkamp
Posiciones
Zona 1
Unión 10
Viale FBC 7
Arsenal 6
Sarmiento 0
Zona 2
San Rafael 10
Academia Crack 5
Cañadita 2
Dep. Tabossi 1
Zona 3
Litoral 15
Dep. Tuyango 9
Atl. María Grande 9
Independiente FBC 3
Atl. Hernandarias 1
Zona 4
Juv. Unida 7
Dep. Bovril 7
Atl. Hasenkamp 5
Juv. Sarmiento 0
Próxima fecha (7°)
Zona 1
Unión - Sarmiento
Libres: Viale FBC y Arsenal
Zona 2
San Rafael - Academia Crack
Cañadita - Dep. Tabossi
Zona 3
Litoral - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Libre: Atl. María Grande
Zona 4
Atl. Hasenkamp - Juv. Unida
Libres: Juv. Sarmiento y Dep. Bovril
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