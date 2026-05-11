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Fútbol Femenino: 6° fecha en Paraná Campaña

Las chicas de primera división tuvieron acción el pasado sábado 9 con el episodio 6 del fútbol chacarero. 
Deportes11 de mayo de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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San Rafael femenino 2025
Club A. San Rafael Archivo

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña disputó el 6° episodio organizado para la primera división femenina. A continuación, el detalle de la actualidad del torneo. 

Resultados

Zona 1

Sarmiento 0-2 Arsenal
Viale FBC 1-1 Unión

Zona 2
Dep. Tabossi 0-1 San Rafael
Libres: Academia Crack y Cañadita

Zona 3
Dep. Tuyango 1-2 Litoral
Atl. María Grande 2-0 Atl. Hernandarias
Libre: Independiente FBC

Zona 4
Dep. Bovril 2-0 Juv. Sarmiento
Libres: Juv. Unida y Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona 1
Unión 10
Viale FBC 7
Arsenal 6
Sarmiento 0

Zona 2
San Rafael 10
Academia Crack 5
Cañadita 2
Dep. Tabossi 1

Zona 3
Litoral 15
Dep. Tuyango 9
Atl. María Grande 9
Independiente FBC 3
Atl. Hernandarias 1

Zona 4
Juv. Unida 7
Dep. Bovril 7
Atl. Hasenkamp 5
Juv. Sarmiento 0

Próxima fecha (7°)

Zona 1
Unión - Sarmiento
Libres: Viale FBC y Arsenal

Zona 2
San Rafael - Academia Crack
Cañadita - Dep. Tabossi

Zona 3
Litoral - Independiente FBC
Atl. Hernandarias - Dep. Tuyango
Libre: Atl. María Grande

Zona 4
Atl. Hasenkamp - Juv. Unida
Libres: Juv. Sarmiento y Dep. Bovril

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