Jerónimo Rodríguez y el triunfo de Cultural ante Arsenal: “Lo buscamos mucho y creo que merecíamos ganar”

Archivo Estación Plus Crespo

Cultural consiguió una valiosa victoria este domingo 10 de mayo al derrotar 2 a 1 a Arsenal de Viale en el estadio “Eduardo Stieben Wirth”, en un partido intenso y muy disputado que tuvo un cierre cargado de emoción. El héroe de la tarde fue Jerónimo Rodríguez, autor del gol del triunfo sobre el final, que le permitió al “Celeste” sumar tres puntos importantes de cara a la clasificación.

Tras el encuentro, el delantero dialogó con Estación Plus Crespo y destacó el esfuerzo del equipo para quedarse con una victoria trabajada frente a uno de los conjuntos más fuertes del certamen.

“Fue un partido durísimo. Creo que nos merecíamos ganar porque tuvimos la oportunidad de buscarlo y lo buscamos mucho”, expresó Rodríguez, haciendo referencia al desarrollo del compromiso, en el que Cultural debió reaccionar luego de comenzar abajo en el marcador.

El atacante también describió la jugada que terminó dándole el triunfo al conjunto crespense. “Justo le pega a Bauti y me queda de nuevo por suerte. Pudo entrar y sumamos tres puntos. Creo que no alcanzó a tocarla el arquero, entró justo”, relató sobre la definición que desató el festejo local.

Además, remarcó la importancia del resultado pensando en la tabla de posiciones y en la próxima etapa del campeonato. “Sirve para sumar y clasificar mejor. Vamos a llegar bien a la fase de los cruces, estamos con confianza y esperamos que se venga lo mejor”, señaló.

Rodríguez también destacó el nivel competitivo del torneo y la dificultad que representa cada compromiso. “Todos son rivales muy fuertes, ya sea que te toque de local o de visitante”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Cultural atraviesa un buen momento desde lo futbolístico y físico.

“Se trabaja muy bien. Buscamos siempre tener la pelota, crear juego y a partir de eso que vengan las oportunidades de gol. Hoy fue un buen partido, tardó en abrirse para nosotros, pero lo importante es que sumamos tres puntos”, agregó.

Pensando en lo que vendrá, el jugador evitó enfocarse en un posible rival específico para la próxima instancia y dejó en claro que cualquier cruce será exigente. “Más allá del rival que toque, todos son muy fuertes y hay que prepararse para partidos muy difíciles”, sostuvo.

Finalmente, Rodríguez dedicó el gol a sus seres queridos. “A mi familia, a mi novia, a mi vieja y a mis hermanos, que siempre me acompañan esté donde esté. El gol va para ellos”, concluyó emocionado.