Atletas de la escuela municipal de Crespo compitieron en dos certámenes nacionales

Campeón nacional

Walter Jacob participó en el ‘35º Campeonato Nacional Máster de Cross Country 2026’, que se desarrolló el sábado 9 de mayo en el Polideportivo Municipal de Mina Clavero (Córdoba).





El crespense se quedó con el primer puesto en los 4.000 metros y en los 8.000 metros.

La prueba, que llevó el nombre de ‘Mirtha Salvagno’, fue organizada por la Asociación Cordobesa Atletas Máster y fiscalizada por la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA).





Nacional U20

El sábado 9 y domingo 10 de mayo se realizó el ‘55º Campeonato Nacional U20’, en Concepción del Uruguay. Fue bajo la organización de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) y contó con la fiscalización de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). La actividad se llevó adelante en la pista del Centro de Educación Física Nº 3 ‘Hugo Mario Lanassa’.

Participaron tres atletas de la Escuela Municipal de Crespo: María Victoria Repp (12ª en lanzamiento del disco con una marcha de 29,61 metros), Delfina Guzmán Martínez (8ª en salto en alto con 1,50 metro) y Jean Paul Bernat Garrocha (5º en salto con garrocha con un registro de 3,80 metros).