Se fijó temario para una nueva sesión en el Concejo Deliberante

La presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Crespo, fijó una sesión ordinaria para este 13 de mayo. Algunos temas fueron analizados en comisión, mientras que otros proyectos ingresarán formalmente. Estación Plus Crespo accedió al Orden del Día a abordar:

1.- Lectura y consideración del Acta Nº 52, correspondiente a la Sesión anterior.

2.- Lectura de la correspondencia recibida.

3.- Dictámenes del Concejo en Comisión:

a) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción al Sr. Claudio Frano, el Permiso de Uso de Suelo para la instalación de Food Truck, en el inmueble ubicado en San Martín 1272 de la ciudad de Crespo.

b) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción la conformación de un Consorcio para la realización de cordón cuneta en calle Los Arces entre Jorge Heinze y Los Plátanos.

c) Proyecto de Ordenanza autorizando por vía de excepción a la firma Alberto Gauss e Hijos SRL, el Permiso de Uso de Suelo para la instalación de una fábrica de alimentos balanceados en el inmueble ubicado en Ruta 131, Km 36,5.

d) Proyecto de Ordenanza disponiendo la Primera Modificación Presupuestaria correspondiente al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2026.

e) Proyecto de Resolución declarando de Interés Educativo la presentación del libro “Mujeres pioneras que inspiran y transforman”, de autoría de la Cámara de Mujeres Emprendedoras y Empresarias-Creerme.

f) Proyecto de Resolución declarando de Interés Educativo la presentación del libro “Un Camino de Resiliencia” de la autora Viviana Monzón.

4.- Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de Concejales Juntos por Entre Ríos, regulando el uso del espacio público de vereda entre la línea municipal y el cordón cuneta.

5.- Proyecto de Ordenanza modificando la Ord. Nº 39/2022, referida a loteos de carácter social.