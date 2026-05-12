Licencias más exigentes: la ANSV lanza una matrícula nacional para instructores de motos
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pondrá en marcha este martes 12 de mayo en Las Talitas, Tucumán, un sistema de capacitación y matriculación para instructores y evaluadores de licencias de conducir de motos.
La medida busca profesionalizar y unificar los criterios de formación y evaluación de motociclistas en todo el país, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento del uso de motos, que aumentó más de un 70% en los últimos años, y su alta participación en la siniestralidad vial.
Según datos oficiales de la ANSV de 2025, los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina. En regiones como el NOA y el NEA, 6 de cada 10 personas fallecidas en el tránsito viajaban en este tipo de vehículos.
Actualmente no existe una formación obligatoria y específica para quienes capacitan o toman exámenes a motociclistas en los Centros Emisores de Licencias de Conducir, lo que genera diferencias en los criterios de evaluación entre jurisdicciones.
Es decir, hoy los aspirantes a la licencia de moto son evaluados por agentes sin formación específica ni credencial que lo respalde.
Frente a esta situación, la ANSV desarrolló un sistema de formación con contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación. La capacitación tendrá una duración de 14 horas, con una instancia online y otra presencial en pista.
Quienes aprueben ambas etapas obtendrán una matrícula nacional con vigencia de dos años, que quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), y permitirá registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas.
Esta matrícula será condición excluyente para quienes desempeñan funciones como instructores y/o evaluadores en conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias del país.
El programa comenzará en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y el NEA, las regiones con mayor mortalidad de motociclistas del país, y luego se extenderá al resto del territorio nacional.