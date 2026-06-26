La CGT confirmó que organiza un paro general con las dos CTA, pero aclaró que aún no hay fecha

La cúpula de la CGT confirmó este jueves, tras una reunión de Consejo Directivo, que planifica un paro general junto a las dos CTA aún sin fecha estipulada y que la medida estará precedida por protestas sectoriales, como asambleas, manifestaciones y acciones en los medios. Además de la huelga, la central obrera pretende construir una gran marcha federal que reúna a toda la oposición a Javier Milei.

La conducción cegetista hizo el anuncio luego de evaluar durante la reunión de su consejo directivo en su sede de la calle Azopardo. Allí, determinó los pasos a seguir tras el avance de la reforma laboral.

El encargado de dar la información fue Jorge Sola, uno de los triunviros, acompañado por su par Octavio Arguello (Camioneros) y el miembro del consejo directivo Horacio Arreceygor (SATSAID). En ese ámbito, el dirigente dijo que no hay una fecha concreta por una cuestión táctica y estratégica y que los pasos a seguir estarán determinados por mesas de acción integradas por miembros de todas las centrales.

Además, Sola dijo que la apuesta de la CGT pasa por construir un proyecto político "a favor de los trabajadores". "Queremos que el día de mañana cada dirigente que se postule sepa que no puede ir contra los empleados", aseveró.

Acto seguido, el referente cegetista confesó que pretende reunir a todos aquellos perjudicados por "el plan de este Gobierno". "Discapacitados, jubilados, estudiantes... queremos que todos se unan a esta plan de acción", expreso.

Agencia NA